Nach tödlichem Unfall in Heilbronn: Polizei ermittelt weiter

Nach dem tödlichen Unfall am vergangenen Sonntag in der Heilbronner Innenstadt laufen die Ermittlungen. Die Ursache war laut Polizei vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit.

"Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Geschwindigkeit nicht angepasst war", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf SWR-Anfrage. Die genaue Geschwindigkeit, mit der der Unfallverursacher auf das ausparkende Fahrzeug aufgefahren ist, stehe aber noch nicht final fest. Die Ermittlungen laufen weiter, ein Gutachten stehe noch aus. Bei einem tödlichen Unfall werde in alle erdenkliche Richtungen ermittelt, so die Sprecherin weiter, auch ob ein Autorennen stattfand und ob der Unfallverursacher eventuell der Raserszene zuzuordnen ist.

Ehefrau weiterhin schwer verletzt im Krankenhaus

Am Sonntagabend war bei dem Unfall ein 42-jähriger Mann ums Leben gekommen, als er mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt in die Wollhausstraße einbog. Fünf weitere Menschen, darunter seine beiden Kinder und die Ehefrau, wurden verletzt.