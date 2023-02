per Mail teilen

In der Innenstadt von Heilbronn hat sich am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei starb eine Person, fünf weitere wurden verletzt. Die Wollhausstraße war gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos in Heilbronn ist ein 42-Jähriger ums Leben gekommen, fünf weitere Menschen sind verletzt worden.

Pkw fuhr aus Grundstückseinfahrt auf Wollhausstraße

Laut Polizei war der 42-Jährige mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt in die Wollhausstraße eingebogen, als ein weiteres Auto aus Richtung Wollhaus kam. Dessen 20-jähriger Fahrer habe nicht mehr ausweichen können. Bei dem Zusammenstoß wurde der 42-jährige Fahrer des ersten Pkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Seine Frau auf dem Beifahrersitz wurde schwer, die beiden Kinder auf der Rückbank, drei und sieben Jahre alt, leicht verletzt. Die zwei Insassen des zweiten Pkw wurden ebenfalls nur leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und weitere Ermittlungen war die Wollhausstraße in der Innenstadt von Heilbronn im Bereich des Unfalls bis 22:15 Uhr gesperrt.