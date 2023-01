Procter & Gamble: Millionen-Investitionen am Standort Crailsheim

per Mail teilen

Der Handelsriese Procter & Gamble investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort Crailsheim. Ein hochmodernes Warenlager wurde eröffnet, weitere Investitionen folgen.

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat Procter & Gamble (P&G) nach 18 Monaten Bauzeit ein hochmodernes und automatisiertes Hochregallager für Roh- und Verpackungsmaterialien errichtet. Verpackungsmaterialien könnten jetzt voll automatisiert ein- und ausgelagert und die Produktion je nach Bedarf versorgt werden. Der Bau sei ein klares Bekenntnis zum Standort, heißt es in einer Mitteilung. Er sichere die Lieferfähigkeit in Zeiten großer Unsicherheiten ab. Außerdem sollen weitere Investitionen folgen und neue Arbeitsplätze entstehen.

60 neue Arbeitsplätze am Standort Crailsheim

Im nächsten Schritt sollen die Produktionskapazitäten ausgebaut werden. Die Eröffnung des nächsten Bauprojekts ist für Herbst 2023 geplant. Insgesamt will Procter & Gamble nach eigenen Angaben für beide Projekte rund 130 Millionen Euro investieren. So sollen auch mehr als 60 neue Arbeitsplätze entstehen.

Auch der Crailsheimer Oberbürgermeister Christoph Grimmer unterstreicht laut Mitteilung die Bedeutung des Werkes für die Region.