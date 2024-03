Auch auf dem Heilbronner Wochenmarkt gibt es bereits Gemüse aus der Region zu kaufen. Dafür sorgen die derzeit milden Temperaturen. Frost könnte noch zur Gefahr werden.

Dank der milden Temperaturen können Kundinnen und Kunden auf den Wochenmärkten bereits die ersten Salatköpfe und Gurken aus der Region kaufen. Noch kommt das meiste Gemüse aus geschütztem Anbau, aber durch die für Februar und März ungewöhnlich warmen Temperaturen und die Einstrahlung der Sonne wächst das Gemüse in diesem Frühjahr früher als üblich. Gleichzeitig stehen viele Obstbäume bereits kurz vor der Blüte. Frostige Nächte könnten sie aber gefährden. Das könnte für die Landwirte zu erheblichen Einbußen führen.

Erste Gurken und Salatköpfe aus Deutschland

Auf dem Heilbronner Wochenmarkt verkauft Standbetreiberin Jutta Böhringer von Obstbau Böhringer aus Pfedelbach (Hohenlohekreis). Ihr Gemüse kommt noch aus geschütztem Anbau. Trotzdem ist sie in diesem Jahr besonders früh dran mit dem Verkauf ihrer ersten Salatköpfe und Gurken, was nicht nur Vorteile hat. Es besteht immer die Gefahr von Spätfrösten bis in den Mai hinein, so Jutta Böhringer.

Die Natur ist auf jeden Fall weiter als sonst. Wir sind froh über jede kühle Nacht, die [die Pflanzen] noch ein bisschen bremst.

Haller Wochenmarkt wieder auf dem Marktplatz

Auch in Schwäbisch Hall gibt es bereits erstes Gemüse aus der Region. Dort ist der Wochenmarkt am Samstag zum ersten Mal nach den Wintermonaten wieder auf dem Marktplatz. Doch das sorgt bei einigen Händlern für Unmut. Sie wollen lieber auf dem Bonhoefferplatz bleiben, weil er vor allem für ältere Besucher leichter zu erreichen ist. Der Gemeinderat hatte zuvor mit deutlicher Mehrheit entschieden, dass der Wochenmarkt auf dem Marktplatz stattfindet.