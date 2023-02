Viele Ideen für Landesgartenschau in Bad Mergentheim

Die Landesgartenschau findet 2034 in Bad Mergentheim statt. Die Planungen dafür laufen. Bei einer Bürgerwerkstatt am Montagabend konnte sich die Einwohnerschaft jetzt einbringen.

Das Interesse am Konzept für die Landesgartenschau 2034 in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist groß. Rund 100 Menschen nahmen an der Bürgerwerkstatt am Montagabend im Kursaal teil, brachten Ideen und Vorschläge ein, die in den sogenannten Rahmenplan fließen sollen. Ende des Jahres soll er vom Gemeinderat verabschiedet werden und den Weg der Stadt über die nächsten elf Jahre strukturieren.

Baumwipfelpfad und Stadtmuseum

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Gestaltung der Altstadtplätze. Die Ideen der Bürgerinnen und Bürger reichten von einem Springbrunnen am Bahnhofsplatz, über eine Wasser-Spiel-Rinne am Marktplatz bis hin zu einem Baumwipfelpfad, einem Indoor-Spielplatz und einem Stadtmuseum im Bürgerhaus in der Stadtmitte.

Abgeschlossen sind dagegen die Planungen für den Gänsmarkt. Es ist das Auftaktprojekt zur Landesgartenschau. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, heißt es.

Bürgerideen weiterhin gefragt

Oberbürgermeister Udo Glatthaar (CDU) lobte die "rege Bürgerbeteiligung". Bei den Planungen gehe es unter anderem darum, für die Zukunft eine attraktive Lebensgrundlage für die Menschen in der Region zu bieten.

"Da gibt's keinen Anspruch der einzigen Idee, nein, es geht darum, die Vielfalt des städtischen Lebens von der Wiege bis zur Bahre mit allen seinen Facetten für den Bewohner, den Gast, den Gewerbetreibenden [...], für jeden und jede zu gestalten."

Im Laufe des Jahres soll es weitere Informations- und Beteiligungsveranstaltungen geben. Dazu gehören Themen-Spaziergänge, Baustellen-Führungen sowie im Sommer eine nächste Bürgerwerkstatt.