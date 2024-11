Wegen Schnee und Eis: Zehn Glätteunfälle im Kreis Schwäbisch Hall

per Mail teilen

Schnee und Frost sorgten am Freitagabend im Landkreis Schwäbisch Hall für gefährliche Straßenverhältnisse. Zehn Glätteunfälle wurden gemeldet, Streudienste waren im Dauereinsatz.

Am Freitagabend haben Glätteunfälle die Einsatzkräfte im Kreis Schwäbisch Hall auf Trab gehalten. Zwischen 17 und 23:30 Uhr ereigneten sich laut Polizei insgesamt zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 67.000 Euro geschätzt. Die Streudienste waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz.

Auto rutscht gegen Verteilerkasten und sorgt für Stromausfall

Ein besonders folgenschwerer Unfall ereignete sich in Crailsheim-Westgartshausen: Ein 50-jähriger Fahrer verlor auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte gegen einen Stromverteilerkasten. Der Schaden beträgt etwa 11.000 Euro, außerdem fiel in 50 Haushalten der Strom aus. Techniker der Stadtwerke konnten die Versorgung jedoch noch am Freitagabend wiederherstellen.

Dreifach-Crash bei Gaildorf

Auch in Gaildorf-Kleinaltdorf führte die Glätte zu einer Kettenreaktion. Ein auffahrendes Auto löste einen Dreifach-Crash aus, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt hier etwa 6.000 Euro.

Im Waldgebiet bei Bühlerzell-Kammerstatt verlor eine junge Autofahrerin auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Durch den Unfall entstand ein Schaden von ca. 8.200 Euro.