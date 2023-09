Heilbronn: Hunderte Müllsünder angezeigt

per Mail teilen

Müllsäcke, Kühlschränke, Haushaltsmüll – immer wieder treffen Entsorger und Ordnungsamt auf illegale Müllablagerungen. Die Stadt Heilbronn will mit zivilen Kontrollen durchgreifen.

Die Stadt Heilbronn hat ihre Maßnahmen gegen Müllsünder verschärft. Der Kommunale Ordnungsdienst überwacht mit Kontrollen in Zivil Plätze, an denen häufig illegal Müll entsorgt wird. Zudem behalten die Entsorgungsbetriebe Schwerpunkte per Videoüberwachung im Auge.

Ganze Haushaltsauflösungen werden illegal abgeladen

Bei einer Schwerpunkt-Aktion im Sommer wurden in drei Wochen 70 Verstöße festgestellt. Mittlerweile wurden über 300 mutmaßliche Müllsünder angezeigt, berichtet der Kommunale Ordnungsdienst.

Vor allem an Altglas- und Altkleidercontainern werde immer wieder illegal Müll entsorgt. Teilweise träfen die Entsorger auf ganze Haushaltsauflösungen, die einfach abgestellt werden, erzählt Michael Schwihel vom Ordnungsdienst Heilbronn.

In Zivil hinter Müllsündern her

Nachts, in Zivil und für mehrere Stunden auf Kontrolle - der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heilbronn hat gegen die Müllsünder aufgerüstet. Kontrollen in Zivil seien eben besonders zielführend, da sich Müllsünder meist, sobald eine Uniform zu sehen ist, rechtskonform verhielten, sagt Schwihel.

Häufig geht es um weggeschmissene Zigarettenkippen, aber auch größere illegale Müllablagerungen sind laut Ordnungsdienst bereits zur Anzeige gebracht worden. Müll einfach abzustellen ist in der Regel eine Ordnungswidrigkeit. Das Ordnungsamt prüft je nach Müll aber auch, ob es sich um eine Straftat handelt. Das komme etwa bei illegal entsorgtem Altöl infrage, so Schwihel.

Videoüberwachung an Schwerpunkten

Neben Kontrollen in Zivil wird auch auf Videoüberwachung gesetzt. An Plätzen, an denen immer wieder illegal Müll entsorgt wird, haben die Entsorgungsbetriebe Kameras installiert und dem Ordnungsamt bereits mehrere Fälle gemeldet. Wie viele Müllsünder aufgrund der Videoüberwachung festgestellt werden konnten, muss noch ausgewertet werden.

Mehr Personal, mehr Kontrollen

Statt acht sind nun zwölf Mitarbeitende im Außendienst auf Kontrolle unterwegs. Mehr Personal im Außendienst heißt auch mehr Kontrollen, erzählt Schwihel, die nächsten Schwerpunkt-Aktionen seien bereits geplant.