Zwei statt einer Stunde: Länger gratis Parken in Bad Mergentheim

Nach einem Beschluss des Bad Mergentheimer Gemeinderats wird die Gratis-Parkzeit in den Parkhäusern auf zwei Stunden verlängert. Das soll auch der Innenstadt helfen.

Das Parken in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wird günstiger. Denn seit Montag wird in den städtischen Parkhäusern die Gratis-Parkzeit von einer auf zwei Stunden verlängert. Das soll auch einen Besuch in der Innenstadt attraktiver machen.

Stadt verzichtet auf sechsstelligen Betrag

Zwei Stunden kostenloses Parken - das hatte der Bad Mergentheimer Gemeinderat im Februar beschlossen, um die Gewerbetreibenden der Innenstadt zu unterstützen. Dafür verzichte man - trotz angespannter Haushaltslage - auf jährliche Einnahmen im sechsstelligen Bereich, so Oberbürgermeister Udo Glatthaar (CDU).

Mit der verlängerten Gratis-Parkzeit sei ein neuer Anreiz gegeben, vor allem die beiden großen Parkhäuser am Bahnhof oder direkt an der Fußgängerzone in der Altstadt zu testen, so Wirtschaftsförderer Tim Schnyder. Außerdem könne man ticketlos parken, was die Nutzung dieser Parkhäuser spürbar komfortabler gemacht habe.

Umstellung auf Parkplätzen dauert länger

Der Gemeinderat hatte außerdem beschlossen, dass alle städtischen Freiflächen-Parkplätze zwei Stunden kostenfrei nutzbar sein sollen. Das wird wegen der recht aufwendigen Umstellung der Parkschein-Automaten aber noch rund drei Monate dauern, hieß es.