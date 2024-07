In Heilbronn sind am Dienstag acht Kleinkinder und vier Erzieherinnen durch Reizgas verletzt worden. Laut Zeugenaussagen sind zwei Jugendliche tatverdächtig.

Am Dienstagvormittag klagten vier Erzieherinnen einer Kita und acht Kleinkinder plötzlich über Husten- und Niesreiz, ein brennendes Gefühl in Rachen und Augen sowie Übelkeit. Zuvor hatten sie in Heilbronn einen Durchgang passiert. Die Polizei geht davon aus, dass in dem Durchgang kurz zuvor Reizgas versprüht wurde. Sie ermittelt jetzt gegen zwei Jugendliche, die sich laut Zeugen dort aufgehalten hatten.

Jugendliche sollen Reizgas versprüht haben

Laut Zeugenaussagen sollen sich die beiden Jugendlichen in der Nähe aufgehalten und gelacht haben, sobald jemand den Durchgang hustend passierte. Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort. Die Erzieherinnen und die Kleinkinder wurden ärztlich behandelt.