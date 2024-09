Rund sechs Wochen nach dem Brand der St. Josefkirche in Widdern ist die Brandursache offenbar ermittelt. Laut Polizei besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Die Ursache für den großen Kirchenbrand in Widdern (Kreis Heilbronn) Anfang August scheint geklärt: Ein Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Großfeuer durch unsachgemäßes Abflammen von Unkraut unmittelbar an der Kirche entstanden ist. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Glimmbrand in Holzwand führte wohl zum Großfeuer

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich innerhalb der hölzernen Kirchenwand zunächst unbemerkt ein Glimmbrand entwickelt hat, der dann zum Brand der kompletten Kirche St. Josef führte. Die katholische Kirche war durch das Feuer völlig zerstört worden. Durch den Brand war ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen sind nach Angaben der Polizei noch nicht vollständig abgeschlossen.

Kirchenbrand löste große Bestürzung in der Gemeinde aus

Die Bestürzung in der Gemeinde war groß, nachdem die St. Josef Kirche in Widdern an einem Sonntagmorgen in Flammen stand. Eine Woche nach dem Brand der katholischen Kirche fand direkt neben der Brandruine ein ökumenischer Gottesdienst statt. Für viele Besucherinnen und Besucher war es eine Art der Trauerbewältigung, sagte Pfarrer Guido Böhmer von der Seelsorgeeinheit Schöntal, zu der die Gemeinde Widdern gehört.