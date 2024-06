Drei Jahre später: Das wurde aus dem Kinderbuch von Niklas Neuffer

per Mail teilen

Niklas Neuffer hatte eine Schreibblockade bei der Doktorarbeit und hat daraufhin ein Kinderbuch geschrieben. So ging es mit ihm und seinem Buch "Nilpferdson und Erdmannson" weiter.

Niklas Neuffer aus Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) hat aus der Not heraus ein Kinderbuch geschrieben. Als er seine Doktorarbeit schreiben wollte, hatte er eine Schreibblockade. Um diese Blockade zu lösen, schrieb er eine Geschichte über das erste Nilpferd, die schon seit Jahren in seinem Kopf herumschwirrte. Inzwischen hat Neuffer seinen Doktortitel und arbeitet in einer Klinik. Mit seinem Buch "Nilpferdson und Erdmannson" konnte er schon viele Kinder glücklich machen, zum Beispiel ukrainische Kinder.

Vor drei Jahren hat das SWR-Studio Heilbronn Niklas Neuffer besucht.

Langer Weg bis zum fertigen Buch

Ende 2019 wollte Niklas Neuffer mit seiner Doktorarbeit beginnen. Doch er wusste nicht, wie er seine Ergebnisse formulieren sollte. In einem Ratgeber las er, man solle irgendetwas schreiben, egal was. Dann fiel Neuffer eine Geschichte ein, die er Jahre zuvor schon mal begonnen hatte. Schnell entstand der Text über das erste Nilpferd der Welt, das Kind eines Nilses und eines Pferdes. Doch ohne Bilder kein Kinderbuch. Um sein Projekt zu realisieren, tat er sich mit Verena Geiger aus Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) zusammen, eine alte Bekannte der Familie und Illustratorin.

Um sein Projekt zu finanzieren, startete Neuffer eine Crowdfunding-Kampagne. Dort konnten die Menschen sein Buch vorbestellen. Als er 2021 als Impfarzt arbeitete, machte er bei seinen Patienten ebenfalls Werbung für sein Buch. Ende 2021 war es dann soweit und die ersten vorbestellten Exemplare konnten ausgeliefert werden. Doch das war erst der Anfang.

Doktortitel, neuer Job und neue Auflagen des Buches

Niklas Neuffer ist inzwischen Anästhesist auf der Intensivstation der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Im Februar hat er endlich seinen Doktortitel bekommen. Und mit seinem Kinderbuch kann er ebenfalls Gutes tun: Zu Beginn des Ukraine-Krieges hat er es auf Ukrainisch übersetzen lassen, damit auch ukrainische Kinder die Geschichte verstehen. Der Freundeskreis des Klinikums Kaufbeuren hat zu Weihnachten 100 Bücher angeschafft für die kleinen Patienten, die über die Festtage im Krankenhaus waren. Niklas Neuffer plant bereits sein nächstes Buch, zusammen mit einem Freund. Diesmal allerdings kein Werk für Kinder, sondern ein medizinisches Fachbuch über den Sauerstoffgehalt im Blut.