Von Raser-Urteilen bis zu Fake-Skandalen: Die Gerichtssäle in Heilbronn-Franken boten 2024 Drama pur - von Klima-Klebern bis zum Fake-Milliardär. Spannende Prozesse im Rückblick.

Dramatische Szenen, emotionale Verhandlungen und mediales Aufsehen - das Jahr 2024 hatte in den Gerichtssälen von Heilbronn-Franken einiges zu bieten. Vom aufsehenerregenden "Wollhaus-Raser"-Prozess, der bis vor den Bundesgerichtshof ging, über die heikle Frage, ob eine Heilbronner Impfärztin bei Corona-Impfungen ihrer Aufklärungspflicht nachkam, bis hin zum skurrilen Fall eines Fake-Milliardärs, der eine Affäre mit der Tochter der Geissens erfand, reichten die Themen. Doch auch tragische Schicksale wie der Babymord einer jungen Mutter oder die kontrovers diskutierten Aktionen der "Klima-Kleber" sorgten für hitzige Diskussionen - nicht nur vor Gericht, sondern in der ganzen Region.

Die spannendsten Gerichtsprozesse des Jahres im Überblick:

Im Februar 2023 hat ein damals 20-Jähriger in der 40er-Zone in der Heilbronner Wollhausstraße mit fast 100 Kilometern pro Stunde einen tödlichen Unfall verursacht. Er prallte mit seinem hochmotorisierten Auto in ein anderes Auto, in dem eine vierköpfige Familie saß. Der 42-jährige Fahrer starb an seinen Verletzungen noch am Unfallort, Frau und Kinder wurden teils schwer verletzt.

Der Prozess ging bereits im August des vergangenen Jahres los. Im April 2024 wurde dann am Heilbronner Landgericht das Urteil gesprochen: Der junge Mann wurde wegen Mordes zu neun Jahren Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das Gericht sprach ihn außerdem des dreifachen versuchten Mordes für schuldig. Es sah es als erwiesen an, dass das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt war. Seinen Führerschein musste der 21-Jährige abgeben. Die Verteidiger waren mit diesem Urteil überhaupt nicht einverstanden und haben Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Mehr Hintergründe zum Urteil könnt ihr hier nachlesen:

Das Land Baden-Württemberg möchte den verurteilten Raser in seine Heimat, in die Türkei, abschieben. Noch ist das nicht geschehen, weil der Verurteilte "noch im Besitz einer Niederlassungserlaubnis ist und somit nicht vollziehbar ausreisepflichtig" ist, heißt es auf SWR-Anfrage an das Justizministerium Baden-Württemberg. Damit er ausgewiesen werden kann, muss die Verurteilung erst rechtskräftig sein.

Rund zwei Wochen nach dem Urteilsspruch wurde dann auch noch der Bruder des "Wollhaus-Rasers" wegen eines illegalen Autorennens verurteilt. Er muss für vier Jahre seinen Führerschein abgeben und eine Geldstrafe zahlen. "Geschwindigkeitsüberschreitungen in dem Ausmaß sind mir in 25 Jahren noch nie untergekommen", sagte der Richter bei der Urteilsbegründung:

Eine Frau verklagte eine Ärztin aus Heilbronn auf Schadensersatz, weil sie nach einer Corona-Impfung schwere Impfschäden davongetragen haben soll und die Ärztin nicht ausreichend ihrer Aufklärungspflicht nachgekommen sein soll. Die geimpfte Frau berichtete von Lähmungserscheinungen, Kraftlosigkeit und Schmerzen.

Das Heilbronner Landgericht hatte die Ansprüche der Klägerin zurückgewiesen. Die Richter urteilten: Die Klägerin sei ausreichend aufgeklärt worden. Die Klägerin ging in Berufung und auch das Oberlandesgericht (OLG) in Stuttgart wies die Klage ab. Das OLG stellte fest, dass in einem solchen Fall die Ansprüche gegen den Staat gerichtet werden müssen. Und nicht wie hier gegen eine beauftragte Privatperson.

Der wohl wildeste Prozess des Jahres aus der Region (sogar mit Promi-Touch): Im August wurde ein Hochstapler nach einer erfundenen Sex-Affäre mit einer Tochter der Geissens wegen Verleumdung verurteilt. Der 24-Jährige soll auf Instagram mit gefälschten Chat-Verläufen vorgegeben haben, mit Reality-TV-Star Shania Geiss Sex gehabt zu haben, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Der Verurteilte, ein Soldat in Ausbildung, gab über seinen Anwalt zu, dass die Behauptungen frei erfunden seien und nicht beabsichtigt war, der jungen Frau Schaden zuzufügen. Dennoch soll die Situation erhebliche psychische Auswirkungen auf Shania Geiss gehabt haben.

Der 24-Jährige gibt sich auf Instagram (immer noch) als Milliardärserbe aus, der ein Jetset-Leben führt und in Monaco wohnt. In Wirklichkeit verfügt er nur über bescheidene Einkünfte und kann sich ein solches Leben gar nicht leisten. Die Fake-Geschichte wurde auch Medien wie der BILD-Zeitung zugespielt, die zunächst darüber berichteten, später aber eine Richtigstellung veröffentlichten.

Eine 28-jährige Mutter aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) hat im September 2023 ihr neugeborenes Baby aus dem Fenster geworfen. Das Kind soll nicht in ihre Lebenspläne gepasst haben. Das Landgericht hat die Frau im Juli nun zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten wegen Totschlags verurteilt. Laut Gericht war die Tat kein geplanter Mord, sondern eine spontane Tat. Die Verurteilte gab an, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben, sie habe aber sehr wohl Schwangerschaftsanzeichen wahrgenommen, wie ihre Internetrecherchen offenbarten.

Im Februar vergangenen Jahres hatten sich fünf Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in Heilbronn auf der B27 festgeklebt. Daraufhin wurden sie vom Amtsgericht Heilbronn wegen Nötigung zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt. Das Strafmaß sorgte bundesweit für Aufsehen und war das bisher härteste Urteil gegen Aktivisten der "Letzten Generation". Das Landgericht Heilbronn hat die Urteile im Berufungsverfahren im Oktober dieses Jahres dann deutlich abgemildert. Der Richter des Berufungsverfahrens nannte das damalige Urteil "extrem hart". Vor dem Gericht begleiteten Anhängerinnen und Anhänger der "Letzten Generation" die Verhandlung mit einer Mahnwache, während Polizei vor Ort war.

Zwei Angeklagte erhielten nun zwar Haftstrafen von drei und vier Monaten, diese wurden jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Eine weitere Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro, ein anderer zu 2.250 Euro verurteilt. Zwei Aktivisten kamen mit einer Geldstrafe zur Bewährung davon.