Heilbronner Volksfest mit neuer 80 Meter Attraktion

Auf der Heilbronner Theresienwiese wird in dieser Woche das Volksfest aufgebaut. 80 Fahrgeschäfte und Buden warten ab Freitag auf Besucher.

Auf der Heilbronner Theresienwiese wird das Volksfest aufgebaut. Das Riesenrad deutet bereits auf den näher rückenden Start am Freitag hin. Während bei einigen Fahrgeschäften bereits die letzten Schrauben festgezogen werden, gibt es noch mehrere große Lücken auf dem Festzelt. Auch die höchste Attraktion des diesjährigen Volksfestes ist noch nicht in Heilbronn angekommen.

"Wir haben ein ganz besonders tolles Riesenrad."

Aufbauarbeiten für das Heilbronner Volksfest SWR SWR

80 Meter hohes Kettenkarussell

Deutlich sichtbar wird in diesem Jahr neben dem rund 48 Meter hohen Riesenrad auch der "Sky Flyer" sein, ein rund 80 Meter hohes Kettenkarussell. Wie gewohnt gibt es auch Schießbuden, "Break Dance" oder Autoscooter.

Festzelt mit Live-Musik

Im Festzelt sorgen mehrere Live-Bands für die Feststimmung. Die Wetteraussichten sind bislang sehr sommerlich. Veranstalter Karl Josef Maier hofft sogar, dass es nicht durchgehend heiß wird, dann werde es den Besuchern auf dem Platz schnell zu heiß, obwohl das Festzelt halbseitig offen ist.

Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) wird am Freitag um 18 Uhr das Fass anstechen. Dann starten zehn Tage Heilbronner Volksfest, unter anderem mit Spartag am 12. Juli, Studi- und Azubi-Abend am 14. Juli und dem Feuerwerk am 16. Juli zum Abschluss.