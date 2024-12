Der Motoren-Erfinder aus Mulfingen: ebm-papst-Gründer Gerhard Sturm wird 90

Ein Weltmarktführer im sonst so beschaulichen Hohenlohekreis. Wäre Mulfingen ohne ebm-papst dasselbe? Ein langjähriger Weggefährte von Gründer Gerhard Sturm denkt: Sicher nicht!

Über 40 Jahre leitete der gelernte Maschinenbauschlosser Gerhard Sturm als geschäftsführender Gesellschafter die Geschicke der ebm-papst Gruppe - und damit mal mehr, mal weniger indirekt auch die Entwicklung von Mulfingen (Hohenlohekreis). Am Dienstag wird der Unternehmensgründer 90 Jahre alt. Ein Weltmarktführer made in Hohenlohe mit mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz und von einst 35 Beschäftigten auf heute über 14.000 Mitarbeitende gewachsen - doch damit soll noch lange nicht Schluss sein. Das zeigt auch das neueste Projekt made by ebm-papst, die Eröffnung des Technikums am Standort Mulfingen.

Es sind nicht nur die vier Jahrzehnte in der Geschäftsführung des Motoren- und Ventilatorenherstellers, es sind auch über 35 Jahre im Gemeinderat und 25 Jahre im Kreistag, mit denen Gerhard Sturm seine Spuren in Mulfingen und im Hohenlohekreis hinterlassen hat. Einer, der die Entstehung dieser Spuren aus nächster Nähe erlebt hat, ist Hermann Limbacher. Er war über 30 Jahre lang Bürgermeister von Mulfingen, hat mit Sturm Tennis gespielt, ist mit ihm zu den Kreistagssitzungen gefahren - oder hat sich genauer gesagt - fahren lassen, denn auch im Auto übernahm Gerhard Sturm gerne das Steuer, erinnert sich Limbacher.

Ohne ebm-papst, da ist er sich sicher, wäre Mulfingen nicht dasselbe.

Hohenlohe - Heimat des ebm-papst-Gründers

Gerhard Sturm selbst gibt keine Interviews den Medien mehr. Im Oktober hat er sich anlässlich des nahenden Geburtstags noch einmal ausführlich geäußert, auch zu seiner Heimatverbundenheit. Hohenlohe als sein Geburtsort habe sein Weltbild und seinen Werdegang geprägt. Nur durch die "hart arbeitenden Menschen hier", die Arbeitsmoral und die Verlässlichkeit konnte sich ebm-papst so gut entwickeln, bekräftigt Sturm.

Trotz aller Weltreisen blieb Hohenlohe immer meine Heimat und der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle.

Die Produktion bei ebm in Mulfingen in der Anfangszeit ebm-papst / Familie Sturm

Ohne ebm-papst keine Schule in Mulfingen

Von dieser Arbeitsmoral sollte aber auch etwas zurückkommen. Gerhard Sturm engagierte sich stark in der Kommunalpolitik. Der ehemalige Bürgermeister Limbacher lobt vor allem den wirtschaftlichen Weitblick, den Sturm mit einbrachte.

Ein Projekt: die Entwicklung der Gemeinschaftsschule in Mulfingen. Damit die Schule überhaupt möglich war, musste sie drei Jahre durch die Gemeinde vorfinanziert werden. Das ging nur, weil ebm-papst in die Bresche sprang und die Kosten übernahm, erinnert sich Limbacher.

Deswegen hat Gerhard Sturm einen maßgeblichen Anteil, dass wir heute noch eine Schule in Mulfingen haben.

Die Förderung war natürlich nicht ganz uneigennützig: Das wachsende Unternehmen brauchte gut ausgebildete Arbeitskräfte, daher war die Verbindung mit der Schule sehr eng. Und auch Familien konnte man mit einer Schule besser dazu bewegen, ins Jagsttal zu ziehen, sagt Sturm. Das Konzept hat sich bewährt, ist sich Limbacher sicher.

Eines der frühen Produkte von ebm: ein Motor mit Radialventilator von 1966 ebm-papst / Familie Sturm

Bei der Schule in Mulfingen blieb es aber nicht: Zusammen mit Reinhold Würth förderte Gerhard Sturm die Hochschule in Künzelsau, war zusammen mit Dieter Schwarz im Beirat der Fachhochschule in Heilbronn. Allen zusammen war es ein großes Anliegen, die nächste Generation Akademikerinnen und Akademiker - in dem Fall vor allem Ingenieure und Ingenieurinnen - in der Region auszubilden, sagt Sturm.

ebm-papst: Die Entwicklung zum Weltmarkführer Mit 14 Jahren begann Gerhard Sturm seine Ausbildung zum Maschinenbauschlosser in Esslingen, bevor er zum Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg wechselte. Dort ging es rasch die Karriereleiter hoch, mit 26 Jahren war Sturm bereits technischer Leiter. Während der Zeit entwickelte er einen Außenläufermotor. Bei Ziehl-Abegg bot man ihm an, er könne diesen in einer eigenen Firma produzieren. 1963 gründete Gerhard Sturm deswegen die Firma Elektrobau Mulfingen, kurz ebm, zusammen mit seinem Mentor Heinz Ziehl und dessen Bruder Günther Ziehl. Los ging es mit 35 Beschäftigten, fünf Jahre später hatte sich die Zahl bereits verdoppelt. 1992 konnte ebm den früheren Wettbewerber Papst übernehmen, 2003 wurde die Gruppe dann in ebm-papst umbenannt. 1995 wurde der erste Standort in China gegründet, mittlerweile ist das Unternehmen in 50 Ländern vertreten. Gerhard Sturm schied 2007 aus dem operativen Geschäft aus, stand dem Unternehmen aber viele Jahre weiter als Beiratsvorsitzender beratend zur Seite. Das Familienunternehmen beschäftigt heute knapp 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 2,4 Milliarden Euro. Laut Eigendarstellung ist ebm-papst ein Technologieführer für Luft- und Antriebstechnik.

Sportvereine gefördert, Gesangsverein gegründet

Nicht nur die Schule wurde gefördert: Als leidenschaftlicher Fußball- und Tennisspieler setzte sich Sturm für die Sportanlagen ein, der Bau der Sporthalle Mulfingen wäre sonst wohl gar nicht möglich gewesen. Das ein oder andere Gespräch über Lokalpolitik wurde beim Tennismatch geführt. Über 30 Jahre spielte Gerhard Sturm Tennis, auch mit Hermann Limbacher zusammen. Durchaus erfolgreich, sagt dieser. Erst jenseits der 60 musste Sturm das Tennisspiel aufgeben.

Beim Tennis: Gerhard Sturm in der Mitte, Hermann Limbacher als zweiter von rechts ebm-papst / Familie Sturm

Auch im von Sturm mitbegründeten Gesangsverein war er über 30 Jahre aktiv. Gut funktioniert habe auch, dass der Arzt im Ort später auch der Betriebsarzt bei ebm-papst war, so war die medizinische Versorgung gesichert, erzählt Limbacher.

Jahrzehntelange Arbeit im Gemeinderat

Im Gemeinderat war Gerhard Sturm immer einer der Meinungsführer, erinnert sich Limbacher. Politische Ambitionen habe er darüber hinaus aber nie gehabt. Die Firma war ihm immer wichtiger. Auch Parteipolitik spielte im Gemeinderat keine Rolle, darauf legte Sturm Wert, auch wenn er für die CDU im Kreistag saß.

Als die Gemeinde zum ersten Mal die Marke von 100.000 Mark an Gewerbesteuern erreichte, da habe man sich "gefreut wie die Schneekönige", erzählt Limbacher. Mitte der 1970er Jahre war es dann zum ersten Mal eine Million. Das war "wie Weihnachten und Ostern zusammen". Ohne ebm-papst wäre die wirtschaftliche Lage in Mulfingen "katastrophal" - so der langjährige Bürgermeister Limbacher.

Mulfingen würde es wahrscheinlich geben - aber ob Mulfingen noch selbstständig wäre, das ist die andere Frage.

Ohne diesen "Glücksfall" wäre Mulfingen wohl im Niemandsland verschwunden, denkt Limbacher. Ein Selbstläufer war das allerdings nicht: Damit das Unternehmen wachsen konnte, musste Mulfingen auch entsprechendes Bauland liefern.

Ein Foto von Gerhard Sturm in jungen Jahren ebm-papst / Familie Sturm

Und auch andere Kommunen waren an ebm-papst interessiert: 1974 bot beispielsweise Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) einen Platz an, wo die Verwaltung von ebm-pabst hinziehen könnte. Später bot eine andere Gemeinde günstiges Baugelände an. Zum Glück habe das aber nicht geklappt, so Limbacher. Auch trotz aller internationaler Standorte war wichtig: Die Entwicklung - und damit die besonders hochwertigen Arbeitsplätze - sollten in Mulfingen bleiben.

Ein weiteres Erbe: Die Jagstmühle

Zu seiner Zeit war Sturm täglich im Werk unterwegs und blickte den Mitarbeitenden über die Schulter. Er war stets Techniker, Erfinder und Denker aus Leidenschaft. 2007 schied er dann aus dem operativen Geschäft aus und machte sich selbst ein Geschenk, ein Projekt für den "Unruhestand": die Jagstmühle im Mulfinger Teilort Heimhausen. Die Familie Sturm wollte damit ein Stück Hohenloher Kulturerbe für die Region bewahren. Ebenfalls ein Glücksfall für den Kreis, denn leider müssten viele Gaststätten im ländlichen Raum aus den unterschiedlichsten Gründen aufgeben, sagt Limbacher. Die Geschäftsführung der Jagstmühle hat mittlerweile Ralf Sturm übernommen.

Gerhard Sturm, aufgenommen im Oktober 2024 in der Jagstmühle. ebm-papst / Alina Veth

Gerhard Sturms Tätigkeiten als Unternehmer, aber auch sein soziales Engagement, wurden mehrfach ausgezeichnet. Zum 25-jährigen Firmenjubiläum von ebm-papst gab es das Bundesverdienstkreuz. Desweiteren wurde er mit der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet und der Rudolf-Diesel-Medaille - der wohl höchsten Auszeichnung für Erfinderinnen und Erfinder.

Bekenntnis zum Standort

Nach wie vor ist ebm-papst in Familienbesitz. Und nach wie vor tut sich was Mulfingen: Der Bürgermeister war zum Amtsantritt der Jüngste in ganz Deutschland, jährlich finden die Kulturneschter in Mulfingen statt, wo Kunstwerke, altes Handwerk und viel Tradition zu sehen ist, und nicht zu vergessen, erst vor Kurzem wurde das neue Technikum von ebm-papst eingeweiht, ein 60 Millionen Euro schweres Bekenntnis zum Standort im Hohenlohekreis. Die Nachteile eine Standorts weitab von Autobahnen und großen Städten sind für Klaus Geißdörfer, der mittlerweile als CEO das Unternehmen leitet, durchaus ein Pluspunkt: So gebe es viel Raum für neue Ideen. Noch dazu gibt es mit Ziehl-Abegg einen Wettbewerber in direkter Nachbarschaft. Das belebe das Geschäft. Für Geißdörfer bietet Mulfingen damit nach wie vor ideale Standortbedingungen und das ist ganz im Sinne des "Coaches", wie sich Gerhard Sturm gerne selber bezeichnet hat. Ebm-papst war und ist sein Leben immer gewesen, hat der Techniker, Erfinder und Denker vor Jahren in einem SWR-Interview gesagt. Und so wie man Gerhard Sturm, den gebürtigen Künzelsau-Nagelsberger (Hohenlohekreis) kennt, ist das bis heute so geblieben.