Am Samstag steht Neckarwestheim wieder im Zeichen des Protests: Bis zu 400 Atomkraftgegner wollen demonstrieren. Es ist der zwölfte Jahrestag der Atom-Katastrophe von Fukushima.

Zum Jahrestag der Atom-Katastrophe von Fukushima rufen mehrere Anti-Atomkraft-Initiativen am Samstagnachmittag vor dem Atomkraftwerk Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) wieder zum Protest auf. Das "Bündnis Fukushima - Neckarwestheim" erwartet bis zu 400 Demonstrantinnen und Demonstranten.

BUND erteilt Laufzeitverlängerungen eine Absage

Die Atomkraftgegner wollen vom Bahnhof Kirchheim (Kreis Ludwigsburg) zum Atomkraftwerk Neckarwestheim ziehen und dort eine Kundgebung abhalten.

So fordert etwa der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die Politik auf, weiteren Laufzeitverlängerungen eine klare Absage zu erteilen. Aktuell befinden sich die letzten drei Meiler, die bundesweit noch am Netz sind, bis Mitte April im Streckbetrieb. Dem BUND zufolge, habe der Winter deutlich gezeigt, dass die drei AKW für die Stromversorgung in Deutschland auch in Krisenzeiten nicht benötigt werden.

Greenpeace-Aktivisten protestieren vor dem Kernkraftwerk Neckarwestheim, im Hintergrund die Lichtprojektion picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Lichtprojektion am Atomkraftwerk Neckarwestheim

Erst am Donnerstagabend protestierte die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit einer Lichtprojektion vor dem Atomkraftwerk Neckarwestheim. "Abgelaufen" und "Abschalten" - diese Schlagworte, gepaart mit einer abgelaufenen TÜV-Plakette, projizierten die Aktivistinnen und Aktivisten auf das Atomkraftwerk. Zeitgleich fand die Lichtaktion auch an den beiden weiteren verbliebenen Atomkraftwerken Isar 2 (Bayern) und Emsland (Niedersachsen) statt.