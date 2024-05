Auch in Künzelsau: Fehlerhafte Wahlunterlagen

In Künzelsau wurden zum Teil fehlerhafte Wahlunterlagen für die Gemeinderatswahl verschickt. Die Stadt bittet die Menschen, die Unterlagen zu prüfen und sich bei Bedarf zu melden.

Am Montag teilte die Stadt Künzelsau (Hohenlohekreis) mit: Auch hier wurden möglicherweise fehlerhafte Wahlunterlagen verschickt. Betroffen ist die Gemeinderatswahl am 9. Juni. Die Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, genau hinzuschauen. Es ist nicht die erste solche Panne in Baden-Württemberg.

In der entsprechenden Mitteilung der Stadtverwaltung heißt es, "in Einzelfällen" könne es in der Druckerei für den Wahlbezirk Künzelsau zu Problemen gekommen sein. Das Resultat: Es könnte etwas in den Wahlunterlagen, die verschickt wurden, fehlen.

Bürgerinnen und Bürger sollen genau hinschauen

Daher bittet die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger, die Unterlagen auf Vollständigkeit zu prüfen. Wenn alles stimmt, sollte man "ein Merkblatt und sechs Stimmzettel" erhalten haben, heißt es. Sollte allerdings etwas fehlen, solle man sich im Wahlamt der Stadt melden. Dann bekommt man nochmals alle Unterlagen - dann aber auch garantiert vollständig.

Nicht die erste Panne mit Wahlunterlagen

Zuletzt war es immer wieder zu Pannen bei Druckereien oder dem Versenden der Wahlunterlagen gekommen. Neben Karlsruhe, Ulm und Freiburg war beispielsweise auch Eppingen (Kreis Heilbronn) betroffen. Allerdings betraf es in diesen Fällen die Europa- und nicht die Gemeinderatswahl.