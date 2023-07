Heilbronner (Hitze-)Volksfest ist eröffnet

per Mail teilen

Der Fassanstich auf dem Heilbronner Volksfest war routiniert. Zehn Tage läuft das Fest auf der Theresienwiese. Es wird ein "Hitzefest", mit Folgen für Schausteller und Besucher.

Den Fassanstich hat der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) routiniert über die Bühne gebracht, zwei Schläge hat er gebraucht. Vorsichtshalber hat er noch vor spritzendem Bier gewarnt, dann ging jedoch kein Tropfen verloren. Und das obwohl er nicht geübt habe wie andere Bürgermeister vor Volksfesten.

Jetzt heißt es zehn Tage Feiern und Spaß haben auf der Theresienwiese. Ganz sorgenfrei wird das Fest jedoch nicht, die angesagten heißen Temperaturen mit häufig über 30 Grad könnten zur Belastungsprobe auf dem asphaltierten Platz werden.

Belastungsprobe "Hitze"

Bereits am Eröffnungswochenende sind bis zu 36 Grad vorhergesagt. Das kann gefährlich für die Gesundheit werden. Und auch für die Schausteller werden es dann nicht nur enorm heiße Tage in Heilbronn, sondern meist auch schlechte Tage für das Geschäft. Denn bei zu großer Hitze bleiben die Gäste weg, so die Erfahrung von Veranstalter Karl Maier.