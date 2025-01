per Mail teilen

Wieder einmal hat sich bei Bad Wimpfen ein Erdrutsch ereignet. Die Landstraße Richtung Bad Rappenau-Heinsheim ist voll gesperrt. Warum rutscht hier immer wieder der Hang ab?

Es ist nicht das erste Mal: Immer wieder kommt es bei Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) zu Erdrutschen. Aktuell ist wieder ein Stück Hang abgebrochen und versperrt nun die Durchfahrt für die Verkehrsteilnehmenden. Die Landstraße 528 Richtung Bad Rappenau-Heinsheim (ebenfalls Kreis Heilbronn) ist seit Montag voll gesperrt.

Erdrutsch bei Bad Wimpfen: Sind Regen und Frost schuld?

Vor genau einem Jahr war der Streckenabschnitt ebenfalls aufgrund eines Hangrutsches gesperrt. Grund dafür waren die anhaltenden Regenfälle, die den Boden aufgeweicht hatten. Auch in diesem Jahr könnten Feuchtigkeit und Frost ausschlaggebend gewesen sein, sagte Tamara Waidmann, Sprecherin des Heilbronner Landratsamtes. Der Untergrund sei einfach instabil, die Erde recht locker und die Wurzeln der Bäume könnten die Erdmassen wohl nicht halten.

Am Mittwoch soll nun ein Bagger anrollen, der die Erde von der Straße räumt. Dann werde der Hang gesichert, heißt es. "Das kann zwei bis drei Tage dauern", so Waidmann weiter. Läuft alles nach Plan, könnte die L528 zum Wochenende hin wieder freigegeben werden. Bis dahin ist eine Umleitung über Hohenstadt und Zimmerhof (beide Kreis Heilbronn) eingerichtet.

Nach einem Erdrutsch bei Bad Wimpfen ist die Landstraße in Richtung Bad Rappenau-Heinsheim gesperrt. Am Wochennede soll die Strecke wieder frei sein. SWR

Erkundungsbohrungen an der Strecke

Im vergangenen Jahr gab es von März bis Mai auf genau dieser Strecke zwischen Bad Wimpfen und Heinsheim sogenannte Erkundungsbohrungen . Auch in diesem Zeitraum war die Straße gesperrt. Die Arbeiten dienten als Planungsgrundlage für die Sanierung des Abschnitts.

Fest steht - an diesem Hang kommt es immer wieder zu Vorfällen. Unterhalb verläuft die Bahntrasse von Heilbronn über Sinsheim nach Heidelberg (beide Rhein-Neckar-Kreis). Schon in den Jahren 2013 und auch 2018 rutschte aus dem Hang Geröll und Erde auf die Bahnstrecke und blockierte den Bahnverkehr. Obwohl der Hang nach diesen Vorfällen wiederholt gesichert wurde, kam es in der Folge immer wieder zu Erdrutschen.