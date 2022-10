Gedruckte Ausgabe der "Heilbronner Stimme" wird wohl vorbereitet

per Mail teilen

Der Cyberangriff auf die Stimme Mediengruppe sorgt weiter für Chaos. Unklar ist, wann wieder regulär gedruckt werden kann. Ohne Zugriff auf die Systeme bleibt die Arbeit mühsam.

Seit Freitagmorgen (14. Oktober) sind die Systeme der "Heilbronner Stimme" nach einem Cyberangriff einer Hackergruppe verschlüsselt. IT-Sicherheitsexperten arbeiten an einer Lösung. Der Zeitpunkt für eine gedruckte Ausgabe der Zeitung bleibt aber zunächst unklar. Auf der Homepage der Heilbronner Stimme hieß es am Montagabend: Die Vorbereitungen für das Drucken der Zeitung seien wieder aufgenommen worden. "Noch ist nicht definitiv absehbar, ob das Drucken der Tageszeitung und die anschließende Verteilung erfolgreich sein können. Sollte es geklappt haben, finden Sie Ihr Exemplar wieder wie gewohnt im Briefkasten."

"Die Situation ist extrem belastend"

Seit Freitag müsse sich die "Heilbronner Stimme" komplett neu organisieren, sagte Chefredakteur Uwe Ralf Heer dem SWR. Es müssten neue Wege der Kommunikation geschaffen werden. Die Mitarbeitenden hätten sich umorganisieren müssen, um für das E-Paper produzieren zu können. Außerdem müsse man ermitteln, welche Geräte infiziert seien und mit welchen gearbeitet werden könne. Für alle Systeme müssten kurzfristig Alternativen gesucht werden. "Das kostet viel Zeit und ist extrem belastend für alle Mitarbeitenden", so Heer.

Cyberangriff hätte nicht verhindert werden können

Die IT-Experten hätten ihm versichert, dass der Cyberangriff nicht zu verhindern gewesen sei. Das Unternehmen sei sehr stark abgesichert gewesen. Zu den Tätern und dem möglichen Motiv macht die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Es handele sich jedoch um eine bekannte Hacker-Gruppierung.

Vorgehen von Hackern meist sehr organisiert

Mittlerweile gebe es viele einschlägige Hacker-Gruppierungen, die durch Cyberangriffe Millionen oder sogar Milliarden erbeuten, erklärt der IT-Sicherheitsexperte und Geschäftsführer der Heilbronner IT-Sicherheitsfirma cirosec, Stefan Strobel. Oft werden die Zugänge gehackt und im Anschluss verschlüsselt. Um wieder Zugriff auf die Daten zu erhalten, soll das betroffene Unternehmen dann in der Regel Lösegeld zahlen. In einigen Fällen werde auch damit gedroht, Kundendaten und Geschäftsgeheimnisse zu veröffentlichen, so Strobel.

"Das sind oft russische Gruppierungen, die das seit Jahrzehnten betreiben."

Das herkömmliche Virenschutzprogramm auf dem Computer reiche schon lange nicht mehr aus, so Strobel. Viele Unternehmen würden die Cybersicherheit vernachlässigen und die Angriffe auch viel zu spät erkennen.