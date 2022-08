Mögliche Cyber-Attacke bei Industrie- und Handelskammern auch in BW

Wegen einer möglichen Cyberattacke sind die IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern aus Sicherheitsgründen bundesweit heruntergefahren worden. Betroffen sind auch Kammern in Baden-Württemberg.

Seit dem Nachmittag ist beispielsweise die IHK Heilbronn-Franken nicht mehr per E-Mail erreichbar, Mails können weder gesendet noch empfangen werden. Auch einen Zugriff auf das Internet haben die Mitarbeitenden nicht. IHK-Sprecher Andreas Lukesch erklärte im SWR, noch seien die Hintergründe völlig unklar. Betroffen seien aber alle IHKs im Land. In Heilbronn könne aber wenigstens noch telefoniert werden, das sei nicht überall der Fall.

Es ist ‘ne Cyberattacke, aber von Erpressung ist im Moment nicht die Rede und da ist auch bei uns nichts eingegangen und nach meiner Kenntnis ist das auch bei anderen IHKs nicht der Fall.

Tipps zum Umgang mit Cyber-Angriffen nicht zu lesen

Auch die Homepage der IHK Ulm ist nicht erreichbar, E-Mails kommen nicht an. Offenbar wurde die Industrie- und Handelskammer ebenfalls Opfer der möglichen Cyberattacke. Auf der Homepage waren schon seit längerem Tipps und Links zum Thema "Umgang mit Cyberangriffen" zusammengestellt. Zu lesen waren diese Tipps heute allerdings nicht, denn die Seite ließ sich nicht öffnen.

Arbeit nur mit Telefon und Fax

Betroffen vom möglichen Cyber-Angriff sind auch die Industrie- und Handelskammern Rhein-Neckar und im benachbarten Rheinland-Pfalz. Damit sind sie online von außen nicht erreichbar. Man arbeite wie vor 20 Jahren nur mit Telefon und Fax, hieß es.

IT-Dienstleister der IHKs im Visier der Angreifer

Betroffen seien alle 70 IHKs in Deutschland, sagte ein Sprecher der für die IT zuständigen IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) in Dortmund. Die Webseiten seien nicht aufrufbar, auch die Telefonanlage sei betroffen. Das zentrale interne Verwaltungssystem läuft demnach aber weiter, wie es am Mittag hieß. Man habe am Mittwochnachmittag "Aktivitäten" bemerkt, sagte der Sprecher. Daraufhin seien am späten Abend als Vorsichtsmaßnahme die IT-Systeme heruntergefahren worden. Man spreche aber weiter von einer "möglichen" Cyberattacke, betonte der Sprecher.