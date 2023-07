Die Polizei hat mit rund 90 Kräften ein Waldstück bei Bühlertann durchsucht. Wie ein Sprecher bestätigte, hängt das mit den Ermittlungen gegen einen AfD-Politiker zusammen.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwoch bei Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) ein Waldstück durchsucht. Nach SWR-Informationen steht die Aktion in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den AfD-Politiker Udo Stein.

Keine Details zur Durchsuchung bekannt

Über die Hintergründe, was gesucht wurde und ob bei der Durchsuchung des Waldstücks etwas gefunden wurde, schweigt die Polizei bisher. Auch über nähere Zusammenhänge machte ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR keine Angaben.

Nur so viel steht fest: Die Aktion im Wald stand im Zusammenhang mit einer Hausdurchsuchung am 7. Juni in Bühlertann und der Durchsuchung eines Büros im Abgeordnetenhaus am 16. Juni in Stuttgart. Insgesamt waren am Mittwoch rund 90 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen an der Durchsuchung des Waldstücks beteiligt.

Polizei ermittelt gegen AfD-Abgeordneten

Gegen den AfD-Politiker Stein wird wegen Hausfriedensbruchs, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zuletzt war er zeitweise in psychiatrischer Behandlung. Bis Sonntag darf er den Landtag nicht betreten.