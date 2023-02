Heilbronn: 30-Meter-Kran stürzt in Rohbau

Ein Kran ist am Donnerstag in Heilbronn direkt in einen Rohbau gestürzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei weiß noch nicht, wie es dazu kommen konnte.

In einem Heilbronner Wohngebiet nahe des Pfühlparks ist am Donnerstagmorgen um 7:20 Uhr ein 30 Meter hoher Kran umgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte er direkt in einen Rohbau. Umgestürzter Kran in Heilbronn: Ursache noch unklar Dabei wurde nicht nur das sich im Bau befindliche Einfamilienhaus in der Karl-Wulle-Straße beschädigt: Der Kran streifte auch ein bewohntes Nachbargebäude. Das Dach dieses Hausen sei ebenso erheblich in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Warum der Kran umstürzte, ist laut Polizei noch nicht klar. Ein Sachverständiger soll dies nun prüfen. Der Rohbau wurde gesperrt. Mitten im Heilbronner Wohngebiet am Pfühlpark ist am Donnerstagmorgen ein Kran in einen Rohbau gestürzt. SWR Tine Rotter