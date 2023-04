In Sandalen und Regencape durch Bad Mergentheim

Zwei Mädchen in Bad Mergentheim konnten es am Samstagmorgen wohl nicht erwarten, bis ihre Eltern endlich aufwachen. Also gingen die beiden schon einmal allein zum Einkaufen.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) waren am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr zwei Mädchen allein auf Shoppingtour unterwegs. Die beiden, 3 und 4 Jahre alt, trugen Sandalen und Regencapes, hatten einen Rucksack dabei und wollten wohl Schminke in einem Discounter im Industriegebiet kaufen. Die beiden waren, ohne ihre Eltern zu wecken, im Ortsteil Edelfingen losspaziert und hatten etwa einen Kilometer zurückgelegt, bis ein Fußgänger sie entdeckte. Der rief dann die Polizei. Eine Streife brachte die beiden Kinder wieder zurück nach Hause. Die Eltern hatten noch gar nicht bemerkt, dass die zwei ausgebüxt waren.