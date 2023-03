Ein Mann aus Schwäbisch Hall ist am Dienstag aus seiner Wohnung entführt worden. Er wurde schwer verletzt von Spezialkräften der Polizei befreit, vier Männer wurden festgenommen.

Nach der Entführung eines 46-Jährigen aus Schwäbisch Hall haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Brandenburg vier Verdächtige festgenommen - und den Entführten schwer verletzt angetroffen. Er wird in einem Krankenhaus behandelt, sein Zustand sei stabil, heißt es. Die genauen Hintergründe der Entführung blieben zunächst offen. Wie die Polizei aber am Donnerstag mitteilte, kennen sich Täter und Opfer. Nun werde kriminalpolizeilich ermittelt, in welchem Zusammenhang die Tat steht und ob eventuell finanzielle Forderungen im Raum stehen.

Einsatzkräfte des Kriminaldauerdienstes (KDD) und der Spurensicherung stehen in der Nacht vor dem Tatort in Schwäbisch Hall. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Ostalb Network | Fabian Koss

Festgenommene werden dem Haftrichter vorgeführt

Mindestens drei der Festgenommenen sollen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das bestätigte das Polizeipräsidium Aalen am Donnerstag auf SWR-Anfrage. Eine mögliche Tatbeteiligung des vierten Verdächtigen werde noch geprüft.

Zwei der Männer sollen den 46-Jährigen am Dienstag aus seiner Wohnung in Schwäbisch Hall in ein Auto gezerrt haben. Sie fuhren dann bis nach Brandenburg. Die Polizei erfuhr erst am Abend von der Entführung. Das Polizeipräsidium Aalen ermittelte in dem Fall zeitweise mit bis zu 70 Beamten. Im Laufe des Tages werden weitere Einzelheiten zu der Entführung erwartet.

Die Verdächtigen sind am Mittwoch von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei in Schönwalde-Glien (Kreis Havelland) festgenommen worden - über 500 Kilometer entfernt vom Ort der Entführung.