Digital Hub in Künzelsau wird mit knapp einer Million Euro gefördert

Das Wirtschaftsministerium fördert den Digital Hub Heilbronn-Franken in Künzelsau mit 950.000 Euro. Der Hub unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung.

Der Digital Hub Heilbronn-Franken in Künzelsau (Hohenlohekreis) wird jetzt mit knapp einer Million Euro gefördert. Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will damit Innovation und Digitalisierung in den regionalen Wirtschaftszentren vorantreiben.

Mit der Fortführung des Digital Hub Heilbronn-Franken setzen wir ein klares Signal für die Stärkung der digitalen Innovationskraft in der Region.

Was sind die sogenannten Digital Hubs eigentlich? Die Digital Hubs sind regionale Einrichtungen, deren Ziel es ist ein Netzwerk in Baden-Württemberg aufzubauen und zu betreuen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismuss bezeichnet die Einrichtungen, wie es sie auch in Künzelsau (Hohenlohekreis) gibt, als Digitalisierungszentren. Hier treffen unterschiedlichste Kompetenzen, Disziplinen, Ideen, Technologien und Kreativität aufeinander. Die regionalen Digital Hubs sind regionale Anlaufstelle für kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen bei Fragen zur Digitalisierung. Sie sind grundsätzlich branchenoffen konzipiert und bieten die Möglichkeit, sich vor Ort über die Digitalisierung zu informieren, Digitalisierung zu erleben sowie neue Ideen für digitale Projekte in Experimentierräumen zu entwickeln und zu erproben.

Unternehmensgründungen erleichtern

Der Digital Hub in Künzelsau soll insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen verbessert werden. Ein weiteres Ziel des Digitalisierungszentrums ist beispielsweise die Organisation und Moderation der interdisziplinären Zusammenarbeit von Firmen in der Region.

Die insgesamt zwölf Digital Hubs in Deutschland sollen den Austausch von technologischer und wirtschaftlicher Expertise fördern. In den Hubs werden auch Kooperationen zwischen Start-ups und Unternehmen geschlossen.

Den Digital Hub in Künzelsau betreiben die hfcon GmbH aus Künzelsau, die Futurelabs gGmbH aus Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) und die Hochschule Heilbronn seit 2019. Auch hier zeigt sich die branchen- und regionsübergreifende Zusammenarbeit, die durch das Digitalisierungszentrum gefördert werden soll.