Heilbronn: Deutsche Meisterschaften im Doppelaxtwerfen beendet

Zum zweiten Mal in Folge duellierten sich am Wochenende Sportlerinnen und Sportler in Heilbronn beim Doppeltaxtwerfen. Nun stehen die Sieger fest.

Die Deutsche Meistrschaft im Doppelaxtwerfen ist beendet. Ausrichter des zweitägigen Sportevents waren die Unterländer Axtwerfer in Neckargartach. Am Samstag und am Sonntag maßen sich die Athletinnen und Athleten der ungewöhnlichen Präzisionssportart, die ihre Wurzeln im Holzfällerbereich hat. Die ersten Plätze gingen allesamt an die hessischen "Asgard Throwers". Die Unterländer Axtwerfer schafften es im Team immerhin auf einen geteilten dritten Platz. Es ist das zweite Mal in Folge, dass die deutsche Meisterschaft im Doppelaxtwerfen in Heilbronn ausgetragen wird. Erwartet werden zwischen 50 und 70 Sportler, Frauen und Männer, die ihre Äxte sowohl für eine nationale, internationale sowie eine Teamwertung auf eine Scheibe werfen. Andreas Rettig, Neckarwölfe e.V. Heilbronn Die Scheibe steht genau 6,10 Meter von der Wurflinie entfernt und hat einen Durchmesser von 45 Zentimetern. Je nachdem, wo die Axt landet, gibt es zwischen einem und fünf Punkten. Wichtig ist dabei aber auch, dass nur das vordere Axtblatt in der Scheibe stecken bleibt, sonst gibt es null Punkte. Sieger wird, wer in den verschiedenen Durchgängen die meisten Punkte erreicht hat.