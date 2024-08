per Mail teilen

In Lauda-Königshofen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer auf einem Bauernhof ausgebrochen. Die Feuerwehr war vor Ort, der Brand ist gelöscht. Es gibt keine Verletzen.

Gegen 6:10 Uhr war am Donnerstagmorgen bei der Leitstelle ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Hof in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) im Ortsteil Hofstetten gemeldet worden. Laut Polizei brannte auf dem Bauernhof ein kleiner Bau zwischen Scheune und Wohnhaus. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und ist mittlerweile gelöscht. Es gibt keine Verletzten, auch Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Zu Beginn drohten die Flammen auch, auf die Scheune überzugreifen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 80.000 Euro.