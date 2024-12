In Satteldorf hat sich ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle widersetzt und ist dabei auf einen Polizisten zugerast. Der Beamte konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.

Bei einer nächtlichen Kontrolle am Dienstag auf der B290 nahe Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) wollte die Polizei einen dunklen Wagen stoppen und überprüfen. Mit einer Anhaltekelle wollte der Polizeibeamte den Fahrer zu einer Kontrollstelle leiten, doch statt anzuhalten, gab der Unbekannte Gas, heißt es von der Polizei. Der anvisierte Beamte konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden. Anschließend flüchtete der Fahrer. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto blieb bisher ohne Erfolg.

Angriffe auf Polizeibeamte nehmen zu

Immer wieder kommt es in jüngster Zeit zu Gewalt gegen die Polizei, gerade auch im Kreis Schwäbisch Hall. Anfang November hatte ein Mann in Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) einen Polizisten mit einem Beil und einer Heckenschere bedroht. Kurz zuvor war ein Ladendieb in Schwäbisch Hall auf eine Beamtin losgegangen und hatte sie durch Tritte und Schläge so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik musste.

Allein im Jahr 2023 verzeichnete das Polizeipräsidium Heilbronn über 350 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte, beim Polizeipräsidium Aalen, das für den Kreis Schwäbisch Hall zuständig ist, waren es rund 400 Angriffe. Dabei wurden knapp 180 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt. Das Präsidium Aalen spricht von einer alarmierenden Gewaltbereitschaft gegen Polizeibeamte; der Respekt gehe immer weiter zurück, während die Aggressionen deutlich steigen. Gründe seien unter anderem Alkohol und Drogen.