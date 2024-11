Audi bewertet das Ende der Streiks positiv. Die Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich am Dienstag auf 5,1 Prozent mehr Gehalt in 25 Monaten geeinigt.

Alle Seiten sind nach eigenen Angaben zufrieden mit dem Ausgang der Verhandlungen: Audi mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) begrüßt den Tarifabschluss in der Metallindustrie. So heißt es vom Autobauer in einer schriftlichen Stellungnahme auf SWR-Anfrage. Auch die Beschäftigten im Werk Neckarsulm sind nach einer nicht-repräsentativen SWR-Umfrage zufrieden mit dem Ergebnis, ebenso wie die IG Metall Heilbronn-Neckarsulm. Sie sieht die Einigung positiv. Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände haben sich am Dienstag in Hamburg auf 5,1 Prozent mehr Gehalt in 25 Monaten sowie 140 Euro mehr für Auszubildende geeinigt. Der Beschluss muss für Baden-Württemberg noch übernommen werden.

Das sagen die Audi-Beschäftigten in Neckarsulm zur Einigung im Tarifstreit:

Planbarkeit ohne weitere Streiks bei Audi

Die Einigung bringt nun Klarheit und Planbarkeit für das Unternehmen, heißt es von Audi. Nun gebe es keine weiteren Ausfälle wegen Streiks. Zu den Einzelheiten des Tarifabschlusses wollte Audi sich allerdings nicht äußern.

Beschäftigte, Gewerkschaft und Betriebsratsvorsitzender zufrieden

Bei der nicht-repräsentativen Umfrage des SWR am Werkstor von Audi in Neckarsulm zeigten sich die Mitarbeitenden bei Audi sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Manche Befragten hatten sich mehr erhofft, verstehen aber auch die schwere wirtschaftliche Lage. Auch die IG Metall Heilbronn-Neckarsulm kann gut damit leben: Der Erste Bevollmächtigte Jonas Berhe bezeichnete den Abschluss im SWR-Interview als "vernünftigen Kompromiss".

Rainer Schirmer, Betriebsratsvorsitzender bei Audi in Neckarsulm, spricht von schwierigen Verhandlungen. "Wenn man nicht zu einem Abschluss gekommen wäre, wäre die Gesamtsituation später nicht einfacher geworden", sagte Schirmer gegenüber dem SWR. Deshalb sei er mit dem Ergebnis nun soweit zufrieden. Besonders freut ihn das Ergebnis für die Auszubildenden, "weil monatlich die 140 Euro mehr, das ist ein sehr gutes Ergebnis und das freut mich natürlich auch für die Jugend."