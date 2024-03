Rettungskräfte in Bühlertann vor Ort

Am Schulzentrum in Bühlertann ist am Donnerstagvormittag ein Gebäudeteil geräumt worden. Zuvor hatten Schüler über Atemwegsprobleme und Reizhusten geklagt.

Wie die Polizei mitteilt, könnte Reizgas die Ursache für die gesundheitlichen Probleme am Schulzentrum in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) gewesen sein. Rund 50 bis 60 Schülerinnen und Schüler werden deswegen derzeit vom Rettungsdienst behandelt. Nach Messungen der Feuerwehr besteht aktuell aber keine Gefahr mehr. Die Feuerwehr hat den Mittelbau des Schulzentrums gelüftet. Die Einsatzkräfte waren mit mehr als 30 Fahrzeugen vor Ort, auch ein Hubschrauber. Zur Ursache des Vorfalls laufen die Ermittlungen.