Schwer verletzte Obdachlose in Lauda: Polizei auf Zeugensuche mit Fotos

Mit Fotos sucht die Polizei nach zwei möglichen Zeugen einer Gewalttat aus dem Juli 2023. Eine obdachlose Frau wurde damals in Lauda-Königshofen lebensgefährlich verletzt.

Im Fall um eine obdachlose Frau, die im Juli 2023 in Unterbalbach, einem Ortsteil von Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Polizei nach zwei Zeuginnen oder Zeugen. In einer gemeinsamen Mitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) heißt es, diese beiden Zeugen könnten eventuell sachdienliche Hinweise geben.

Polizei veröffentlicht Fotos

Auf der Webseite der Polizei wurden Fotos der gesuchten Personen veröffentlicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei ihnen nicht um Tatverdächtige handelt, sondern um mögliche Zeugen der Tat. Die Polizei sucht auch nach Hinweisen zu diesen beiden möglichen Zeugen. Diese werden über das Hinweistelefon der Kriminalpolizei oder direkt beim Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) entgegengenommen.

Obdachlose im Juli 2023 zusammengeschlagen

Ermittelt wird nachdem eine 61-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in der Nähe des alten Sportplatzes in Unterbalbach lebensgefährlich verletzt worden war. Sie überlebte den Angriff, ist seither allerdings ab dem Halsbereich querschnittsgelähmt, so die Polizei.

Trotz einiger Hinweise gestaltet sich die Suche nach einem oder mehreren Tätern aber bis heute schwierig. Daher erhofft sich die Polizei nun von der Zeugensuche neue Erkenntnisse zu dem Fall.