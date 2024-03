In Heilbronn hat sich die AfD am Samstag zum Wahlkampfauftakt für 2024 getroffen. Dagegen gab es eine Protestveranstaltung - sie verlief laut Polizei weitgehend friedlich.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat am Samstagabend in Heilbronn ihren Wahlkampfauftakt für das Jahr 2024 veranstaltet. Zuvor hatte eine angemeldete Gegendemonstration stattgefunden. Die Polizei sprach von zeitweise rund 2.000 Protestierenden. Die Straßen rings um die Veranstaltungshalle waren bereits am Mittag gesperrt. Es kam immer wieder zu größeren Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte schon im Vorfeld an alle Seiten appelliert, friedlich zu bleiben.

Protestveranstaltung gegen die AfD im Regen

Der Protestzug kam am späten Nachmittag an der Veranstaltungshalle Harmonie an. Über 50 Organisationen, Parteien, Vereine und Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen. Zu hören waren immer wieder Musik, Pfiffe, Buhrufe und Sprechchöre gegen die AfD - und das zum Teil unter widrigen Bedingungen: Mit Regenschirmen und Regenjacken trotzten die Demonstrierenden mehreren heftigen Regenschauern und starkem Wind.

Die Polizei war nach eigener Aussage den Tag über mit "mehreren Hundertschaften vor Ort". Zu sehen waren in den Straßen unter anderem Polizistinnen und Polizisten mit Pferden sowie Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten mit Helm und Montur. Bis zum Abend sei alles friedlich verlaufen, so die Polizei. Kleinere, "kaum nennenswerte Zwischenfälle" habe es gegeben, so eine Sprecherin. So habe ein Mann vom Dach der Veranstaltungshalle geholt werden müssen.

Großer Andrang bei AfD-Veranstaltung

Der Andrang beim AfD-Wahlkampfauftakt in der Heilbronner Harmonie war riesig. Schon drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn warteten einige Interessierte. Die Halle war voll, rund 1.400 Menschen passen hinein. Unter anderem sprachen die Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sowie Maximilian Krah, Spitzenkandidat für die Europawahl im Juni. Krah, einst Mitglied der CDU, sitzt seit 2019 für die AfD im Europaparlament. Er gilt selbst in der AfD als rechter Hardliner.

Die Parteispitze zeigt sich in Heilbronn nach außen hin einig und geschlossen. Begrüßt wurde sie vom Publikum mit Standing Ovations. Nicht nur Weidel, die relativ am Anfang sprach, erntete für ihre Rede großen Applaus.

Polizei appellierte an alle Seiten: friedlich bleiben

Der Heilbronner Polizeipräsident Frank Spitzmüller hatte sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung in einer Mitteilung an alle Seiten gewandt: "Wir werden als neutraler Garant die Versammlungs- und Meinungsfreiheit vor Ort garantieren und appellieren an alle Teilnehmenden, diese Grundrechte friedlich auszuüben." Es sei richtig und wichtig für Überzeugungen einzutreten - auch mit Nachdruck. Aber dies müsse friedlich und ohne strafrechtlich relevantes Verhalten geschehen, so Spitzmüller weiter.