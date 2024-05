Wiedersehen im verlassenen Albdorf Gruorn

Seit 1939 lebt in dem Dorf Gruorn (Kreis Reutlingen) keiner mehr. Damals wurde der Ort geräumt, weil Platz für einen Truppenübungsplatz gebraucht wurde. Immer an Pfingsten treffen sich ehemalige Bewohner und deren Nachkommen in dem verlassenen Albdorf - so auch in diesem Jahr.