Trockenheit und Grundwasser in BW: So ist die aktuelle Lage

Baden-Württemberg hat einen heißen und trockenen Sommer hinter sich. Dennoch sind die Grundwasservorkommen im Land nicht in akuter Gefahr. Das muss aber nicht so bleiben.

Monatelang wurde im vergangenen Sommer über Hitze und Trockenheit gesprochen. Hier und dort wurden schon wüstenähnliche Zustände in Baden-Württemberg beschrieben. Die große Frage nun: Welche Auswirkungen hatte der Sommer auf die wichtigen Grundwasserspeicher im Land? Und welche Rolle spielt die Trockenheit noch nach den Regenfällen im September?

Fast alle Messstellen unter Vorjahresniveau

Laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bewegten sich die Grundwasserspiegel in Baden-Württemberg Ende September überwiegend im "niedrigem Normalbereich". Teilweise konnten aber auch Werte unter diesem Niveau gemessen werden. Durch starke Niederschläge konnten sich die Grundwasserverhältnisse zwar vielerorts stabilisieren, lägen aber immer noch "deutlich niedriger als im September 2021", so die LUBW auf Anfrage des SWR. Im Jahresvergleich lägen etwa 95 Prozent der Messstellen unter dem Vorjahresniveau.

Laut SWR-Umweltredakteur Werner Eckert ist Baden-Württemberg aber noch nicht in einer Notsituation: Die Debatte um das Grundwasser sei vor allem "präventiv" wichtig. "Wir haben im Sommer keine Versorgungsprobleme mit Wasser gehabt", so der SWR-Experte. Große Probleme gab es im Bereich des sogenannten Bodenwassers, von dem die Forst- und Landwirtschaft abhängig ist. Die Grundwasserversorgung für die Haushalte in Baden-Württemberg war nicht akut gefährdet.

Grundwasser darf nicht mit Bodenfeuchte verwechselt werden

Der heiße Sommer 2022 sorgte für niedrige Wasserstände in den Seen und Flüssen in Baden-Württemberg. Die damit einhergehenden trockenen Wälder und landwirtschaftlichen Dürren haben aber nur indirekt Auswirkungen auf die Grundwassersituation im Land. Vielmehr seien diese Gegebenheiten Symptome von fehlendem "Bodenwasser", so Eckert. Grundwasser ist Wasser, das tief unter die Erde bis auf eine wasserundurchlässige Schicht gesickert ist. Bei Bodenwasser handelt es sich um die Feuchte im Boden, welche noch keine undurchlässigen Schichten erreicht hat. Heiße Sommer und regenreiche Winter beeinflussen vor allem das Vorkommen von Bodenwasser. Die tiefer liegenden Grundwasservorkommen, die sich über viele Jahre angesammelt haben, sind vorerst nicht in akuter Gefahr.

Wie entsteht Grundwasser? Grundwasser ist Wasser unter unseren Füßen. Es entsteht, wenn Niederschläge im Boden versickern - etwa Regen, geschmolzener Schnee und Hagel, aber auch Tau oder Nebel. Grundwasser kann sich auch aus Bächen, Flüssen oder Seen speisen. Durch Hohlräume im Untergrund gelangt das Wasser nach unten, bis es auf eine wasserundurchlässige Schicht trifft, zum Beispiel Ton. Über dieser undurchlässigen Schicht sammelt sich das Wasser an und füllt die Poren im Boden. Ein Grundwasservorkommen kann mitunter 100 Meter mächtig sein – gemessen von oben bis unten. Der lange Weg eines Regentropfens ins Grundwasser Bis ein Tropfen Regenwasser den Grundwasserspiegel erreicht, dauert es manchmal ganz schön lange. In lockeren Sandböden versickert das Wasser relativ rasch. Fällt der Regen aber auf Lössboden, können schon mal zwanzig Jahre vergehen, bevor das Wasser in zehn Meter Tiefe angekommen ist. Ein Kind, das bei Nieselregen geboren wurde, hat dann vielleicht schon das Abi in der Tasche.

Sommerlicher Grundwasserrückgang ist üblich

Die Stände der Grundwasserspiegel in Baden-Württemberg sinken und steigen Jahr für Jahr aufs Neue. Während in den Sommermonaten weniger Wasser in die Tiefe sickert, erreichen in den Herbst- und Wintermonaten größere Mengen an Niederschlag die Bodenschichten, die das Grundwasser beherbergen. Nach den heißen Monaten ohne viel Niederschlag entsteht also auch immer neues Grundwasser. Die Grundwasserneubildungsrate ist von 2011 bis 2015 aber um 15 Prozent gegenüber dem bisherigen Mittel gesunken. Zu wenig Wasser kommt von oben nach.

Dass in Baden-Württemberg weniger neues Grundwasser gebildet wird als früher, ist also keine Entwicklung der vergangenen Jahre. Schon vor den Hitzesommern ab 2018 wurde diese tendenzielle Entwicklung festgestellt. Ein besonders heißer Sommer oder ein nasser Winter könnten daran nichts ändern. "Das sind längerfristige Prozesse", so SWR Umweltexperte Eckert.

Beim Umgang mit Grundwasser ist trotzdem Vorsicht geboten

Obwohl in Baden-Württemberg aktuell keine Gefahr eines Grundwassermangels besteht, lohnt es sich, die wertvolle Ressource nicht als selbstverständlich zu erachten. "Wir müssen vorsichtig mit dem Grundwasser sein, damit es uns nicht geht wie Kalifornien", erklärt Eckert. Ungebremster Wasserverbrauch hat hier und auch in anderen Regionen der Welt, zum Beispiel im Norden Indiens, dazu geführt, dass die Grundwasserspiegel stark abgesackt sind. Das Wasser ist dann keine verlässliche Quelle für die Wasserversorgung der Bevölkerung mehr. Obwohl Baden-Württemberg andere klimatische Bedingungen als Kalifornien oder Nordindien aufweist, ist ein bewusster Umgang mit dem Grundwasser wichtig. Sonst könnte der sinkende Grundwasserspiegel im Land in Zukunft zu einem akuten Problem werden.