In Teilen Baden-Württembergs sind die Bodenwasserspeicher wieder recht gut aufgefüllt. Dennoch: Die Vorräte sind deutlich niedriger als im Vorjahr.

Viel Regen im September hat dazu geführt, dass der Boden wieder feuchter ist. Davon haben die nördlichen Regionen in Baden-Württemberg profitiert. Unter anderem wurde bei Stutensee (Landkreis Karlsruhe) der Bodenwasserspeicher sehr gut aufgefüllt.

Grundwasserspiegel im Raum Karlsruhe noch niedrig

Grundwasser wurde aber nicht neugebildet. Laut der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg (LUBW) mit Sitz in Karlsruhe dürfte die Neubildung in den nächsten Tagen bis Wochen wieder Fahrt aufnehmen - vorausgesetzt es regnet weiter. Das Winterhalbjahr sei wichtig, damit sich Grundwasservorräte wieder bilden können, so die Wissenschaftler.

Wie entsteht Grundwasser? Grundwasser ist Wasser unter unseren Füßen. Es entsteht, wenn Niederschläge im Boden versickern - etwa Regen, geschmolzener Schnee und Hagel, aber auch Tau oder Nebel. Grundwasser kann sich auch aus Bächen, Flüssen oder Seen speisen. Durch Hohlräume im Untergrund gelangt das Wasser nach unten, bis es auf eine wasserundurchlässige Schicht trifft, zum Beispiel Ton. Über dieser undurchlässigen Schicht sammelt sich das Wasser an und füllt die Poren im Boden. Ein Grundwasservorkommen kann mitunter 100 Meter mächtig sein – gemessen von oben bis unten. Der lange Weg eines Regentropfens ins Grundwasser Bis ein Tropfen Regenwasser den Grundwasserspiegel erreicht, dauert es manchmal ganz schön lange. In lockeren Sandböden versickert das Wasser relativ rasch. Fällt der Regen aber auf Lössboden, können schon mal zwanzig Jahre vergehen, bevor das Wasser in zehn Meter Tiefe angekommen ist. Ein Kind, das bei Nieselregen geboren wurde, hat dann vielleicht schon das Abi in der Tasche.

LUBW-Experte Thomas Gudera hatte Ende August bei einer Bilanz des Dürresommers 2022 gesagt, die Auswirkungen der Trockenperiode würden sich erst zeitlich verzögert zeigen. "Das Grundwasser hat ein langes Gedächtnis." So seien die Trockenjahre 2018 bis 2020 bis heute noch nicht ganz vergessen.