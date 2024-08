Ein schweres Unwetter ist am Dienstagabend über den Raum Karlsruhe gezogen. Nun sagt der Deutsche Wetterdienst neue Gewitter voraus und warnt vor Starkregen und Hagel - und Hitze.

Über Teile von Baden-Württemberg sind am Mittwoch erneut Gewitter und örtlich Unwetter gezogen. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) warnte vor Gewittern mit Starkregen bis zu 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde sowie Hagel und Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde.

Unwetter mit Hagel trifft Alb-Donau-Kreis

Vereinzelt kam es wie vom Deutschen Wetterdienst angekündigt (DWD) auch zu Unwettern mit extrem heftigem Starkregen und Hagel. In Langenau und Blaustein (beide Alb-Donau-Kreis) haben Sturmböen Bäume entwurzelt und Stromleitungen beschädigt. Auf Facebook berichteten Anwohnerinnen und Anwohner von Stromausfällen. Die Feuerwehr in Langenau rückte am späten Abend zu 65 Einsätzen wegen vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen oder abgerissen Ästen aus. Eine Sommergewitter dieses Ausmaßes habe er in seiner Laufbahn noch nicht erlebt, so der Feuerwehrkommandant der Stadt Langenau, Herbert Bosch.

Wetterprognose für die Nacht auf Donnerstag

Für die Nacht auf Donnerstag gibt es vom DWD aktuell keine Unwetterwarnung mehr für Baden-Württemberg. Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind demnach aber weiter möglich - vor allem im Süden und Südosten des Landes.

Die Gewitter am Mittwoch zögen schneller, so Michael Kunz, Hagelforscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Deshalb prognostizierte Kunz den punktuellen Niederschlag in der Nacht auf Donnerstag niedriger als in der Nacht auf Mittwoch. Hagelereignisse können wegen Windscherung dennoch auftreten. Besonders wahrscheinlich seien Hagelereignisse auf der Schwäbischen Alb, so Kunz. Es sei jedoch schwierig, Unwetter und Hagel exakt vorherzusagen, sagt SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. Er empfiehlt deshalb, in Habachtstellung zu sein und Wetter-Apps zu checken.

Dienstag war vorläufig heißester Tag des Jahres

Mit 36,3 Grad wurde am Dienstag in Waghäusel-Kirrlach im Landkreis Karlsruhe nach vorläufigen Daten des DWD der bundesweit zweithöchste Wert gemessen. Zugleich war der Dienstag nach den vorläufigen Daten der bislang heißeste Tag des Jahres in Baden-Württemberg.

Am Dienstagabend war vor allem der Landkreis Karlsruhe von heftigen Unwettern betroffen, teils kam es zu Überschwemmungen. Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Dauereinsatz. In Mannheim fiel stundenlang die gesamte Straßenbeleuchtung aus, weil in der Zentrale des lokalen Netzwerkbetreibers MVV ein Blitz eingeschlagen war, wie ein Sprecher erklärte.