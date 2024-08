Wegen der Unwetter in der Region ist in Mannheim am Dienstagabend die gesamte Straßenbeleuchtung ausgefallen. Die MVV hat den Schaden mittlerweile behoben.

Das Unwetter am Dienstagabend hat in Mannheim für ein kurioses Bild gesorgt. Für mehrere Stunden ist die gesamte Straßenbeleuchtung ausgefallen, das bestätigte am Mittwochmorgen ein Sprecher des lokalen Netzwerkbetreibers MVV. In der Zentrale am Luisenring in Mannheim sei ein Blitz eingeschlagen. Der Blitzeinschlag an einer Funkantenne sorgte dafür, dass ein Schutzmechanismus alle Lampen ausgeschaltet hat - vergleichbar mit einer Sicherung, die im Haus rausfliegt. Feuerwehr: Keine Einsätze wegen fehlender Straßenbeleuchtung Spezialkräfte der MVV konnten das beschädigte Teil austauschen, so dass die Straßenbeleuchtung gegen Mitternacht wieder funktionierte. Etwas Vergleichbares sei laut MVV noch nie zuvor passiert. Die Feuerwehr musste wegen der fehlenden Beleuchtung nicht ausrücken. Das bestätigte ein Sprecher am Mittwochmorgen. Blitze über Mannheim am Dienstagabend SWR