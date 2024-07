Nach einem extrem heißen Samstag in Baden-Württemberg waren für Sonntag Gewitter angekündigt - speziell in der Südhälfte sorgten sie für erhebliche Niederschläge.

Am Sonntag kam es in Teilen von Baden-Württemberg zu teils schweren Gewittern und Schauern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vorab vor ergiebigen Regenfällen gewarnt - lokal habe in kurzer Zeit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können. Zudem wurde auch vor Hagel und Windböen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde gewarnt. Extrem heftige Regenfälle gingen in Oberschwaben und Teilen des Allgäus ab.

Das Innenministerium sprach für den Sonntagabend temproär eine Unwetterwarnung für den Regierungsbezirk Tübingen aus. Demnach gebe es extreme Gefahr durch Blitzschlag, mit örtlichen Überflutungen müsse gerechnet werden. Über Schäden, die das Gewitter in Baden-Württemberg angerichtet hat, ist bislang indes nichts bekannt.

Die Schauer und Gewitter sollen bis Mitternacht anhalten. In der Nacht nimmt der Regen ab, allerdings kann es auch am Montagvormittag noch zu Regenfällen kommen, die im Tagesverlauf aber weniger werden.

Die Wettervorhersage für Montag:

Hohe Temperaturen auch kommende Woche erwartet

Im Laufe der Woche soll es weiter sommerliche Temperaturen geben. Bis zu 27 Grad werden laut DWD für den Montag erwartet, am Dienstag dann bis zu 21 Grad im Bergland und 27 Grad in Nordbaden. An beiden Tagen kann es den Prognosen zufolge zu örtlichen Schauern kommen. Am Dienstag seien auch noch Gewitter möglich. Zur Wochenmitte wird es etwas kühler mit Temperaturen von bis zu 19 Grad in den Alpen und 25 Grad am Oberrhein.