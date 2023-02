Was Luftballons mit S-Bahn-Chaos zu tun haben

Knallbunte Luftballons sind ein Hingucker und machen vor allem Kindern viel Freude. Dagegen treiben die fröhlichen Ballons S-Bahn-Reisenden und der Deutschen Bahn oft Tränen in die Augen.

In fast schon regelmäßigen Abständen setzen scheinbar harmlose Luftballons den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart schachmatt - und nicht nur dort. Auch Städte wie München, Berlin und Frankfurt kennen das Problem. Die Bahn hat schon verschiedenste Maßnahmen ausprobiert, um das Problem einzudämmen.

S-Bahn Stuttgart schon wieder von Luftballon lahm gelegt

"Infolge eines Luftballons in der Oberleitung ist die Strecke von S-Hbf Tief in Richtung S-Feuersee für unsere S-Bahnen aktuell nicht befahrbar. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen auf unseren S-Bahn-Linien." Nachrichten wie diese muss die S-Bahn Stuttgart immer wieder mitteilen - zuletzt war das am Dienstag der Fall. Erneut hat die Bahn dabei auf die Regeln in der Bahnhofsordnung und die Luftballon-Verbotsschilder am Bahnhof hingewiesen.

Wir möchten euch erneut darauf hinweisen, dass jegliche Art von aufsteigenden Ballons🎈am Bahnhof untersagt sind! #Danke #sicherunterwegs https://t.co/b66sm1Fx8r

Eine Twitter-Nutzerin hat dazu geschrieben: "Könnte man die Schilder irgendwo anbringen, wo die Leute sie auch sehen? Und eine Hausordnung lesen die auch nicht." In der Hausordnung, die an den Zugängen zu Bahnhofen ausgehängt ist, steht unter Punkt 1.19: "Untersagt ist das Mitführen von aufsteigenden Luftballons aller Art."

Luftballon löst Kurzschluss in Oberleitung aus

Das Problem mit den Luftballons besteht laut Bahn darin, dass bei Kontakt oder auch schon in der Nähe der Oberleitung ein Kurzschluss in der 15.000 Volt starken Leitung entsteht. Dann wird erst mal der Bahnsteig geräumt, die Feuerwehr rückt an und der S-Bahn-Betrieb steht still. Und während DB-Techniker unter Stress alles wieder zum Laufen bringen müssen, sind gestrandete Reisende frustriert.

DB hat verschiedene Maßnahmen gegen Luftballons ausprobiert

Bisher hat keine Maßnahme der Bahn das Luftballon-Problem lösen können: Neben den Hinweisen auf die Bahnhofsordnung wird zum Beispiel auch zu Zeiten des Volksfests oder des Frühlingsfests auf dem Cannstatter Wasen mit Lautsprecherdurchsagen auf das Luftballonverbot hingewiesen. In der Vergangenheit wurde auch mal ein Erklärvideo produziert, inklusive einer Spezialausgabe auf Schwäbisch, die vom Comedian Dodokay gesprochen wurde. Auch die Internetseite von "bwegt.de" thematisiert das Luftballon-Problem, mit einem Augenzwinkern verpackt in "5 Bahn-Facts für Besserwisser".

#Smalltalk ist nicht dein Ding? 🧐 Du weißt einfach nicht, worüber du reden kannst? 👉 Jetzt nicht mehr! Wir helfen aus mit #Bahn-Facts für Besserwisser. 🤓 Hier findest du fünf coole Fakten für ein gutes Gespräch zwischendurch. #bwegt #bwegtMagazinhttps://t.co/rJ8Io7YUJP

Bisher hat keine der Maßnahmen nachhaltig geholfen. Der S-Bahn-Betrieb geht wie bisher weiter - bis zum nächsten Luftballon.