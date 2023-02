Wegen Bauarbeiten im Bahn-Netz der Region Stuttgart kommt es während der Faschingsferien zu Fahrplanänderungen. Betroffen sind die S-Bahnen und auch der Fernverkehr.

Die Deutsche Bahn nutzt die Faschingsferien für Bauarbeiten am S-Bahn-Netz in der Region Stuttgart. Es kommt auf verschiedenen Strecken zu Fahrplanänderungen. Die Schwerpunkte der Bauarbeiten liegen nach Angaben der Bahn im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt sowie auf dem Streckenbereich zwischen Korntal und Leonberg. Es kommt sowohl während der Faschingsferien als auch im Anschluss zu Änderungen im Fahrplanangebot bei der S-Bahn Stuttgart und im Fernverkehr der Deutschen Bahn (DB).

Neue Weiche am Bahnhof Bad Cannstatt

Im Bahnhof Stuttgart Bad-Cannstatt wird eine neue Weichenverbindung gebaut. Während der Arbeiten fahren die Züge der S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 am Samstag, 18. Februar, sowie von Montag, 20. Februar, bis Freitag, 24. Februar, im Halbstundentakt. Mit Ausnahme des Nachtverkehrs verlängert die S-Bahn die Linie S3 von Backnang über Stuttgart-Vaihingen bis zur Haltestelle Stuttgart Flughafen/Messe, sodass - nach Angaben der Bahn - vier S-Bahnen stündlich von und nach Stuttgart Flughafen/Messe fahren.

Auch der Fernverkehr ist vom 18. bis 24. Februar betroffen. Teilweise halten IC- und ICE-Züge statt am Stuttgarter Hauptbahnhof ersatzweise in Esslingen am Neckar oder in Vaihingen an der Enz.

Das müssen Fußballfans bei der Anreise beachten

Den Besucherinnen und Besuchern des Fußball-Bundesligaspiels, das am 18. Februar ab 15:30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena stattfindet, wird empfohlen, auch mit den Zügen des Regionalverkehrs über den Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt sowie mit der U11 der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) über die Station Neckarpark (Stadion) an- und abzureisen.

Bei der Stuttgater S-Bahn kam es am Montagmorgen zu Verspätungen. Grund war eine Signalstörung. (Archivbild) SWR Philipp Pfäfflin

Strecke zwischen Korntal und Leonberg

Im Zeitraum von Samstag, 18. Februar, 1:30 Uhr, bis Freitag, 3. März, 4 Uhr, erneuert die DB Gleise und Weichen zwischen Korntal und Leonberg. Züge der Linie S60 pendeln daher in beiden Richtungen zwischen Renningen und Böblingen im Halbstundentakt. Züge der Linie S62 entfallen im gesamten Bauzeitraum. Die Fahrpläne für die Linie S6 ändern sich. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Informationen über Verbindungen

Wegen Instandhaltungsarbeiten sind weitere Linien in der Region Stuttgart nur eingeschränkt befahrbar. Beispielsweise sorgen Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik in Backnang für Behinderungen bei der Linie S3. Wegen Oberleitungsarbeiten zwischen Kornwestheim und Stuttgart Hauptbahnhof sind an mehreren Wochenenden die S4 und S5 betroffen.

Die Deutsche Bahn empfiehlt den Fahrgästen, jeweils rechtzeitig vor Fahrtantritt die Verbindungen, zum Beispiel über bahn.de/Reiseauskunft, zu überprüfen.