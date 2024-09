Züge kollidieren am Bahnhof Lindau-Reutin

Zwei österreichische Züge sind am Montag in Lindau-Reutin am Bahnhof kollidiert. Wie das passieren konnte, wird noch ermittelt.

Im Bahnhof Lindau-Reutin haben sich am Montag zwei Züge seitlich gestreift. Das bestätigen die Bundespolizei und Österreichische Bundesbahnen auf SWR-Anfrage. Verletzt wurde dabei niemand. Keine Verletzten, aber Auswirkungen auf Bahnverkehr An dem Unfall beteiligt waren zwei Züge der ÖBB. Wie der Vorfall passieren konnte, wird von Fachleuten untersucht. Laut Bundespolizei saßen in einem der Züge 15 Fahrgäste, ihnen sei nichts passiert. Der Sachschaden liege im niedrigen Millionenbereich, so ein Polizeisprecher. Der Unfall hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr ab Lindau-Reutin. Die Strecke in Richtung Lochau (Vorarlberg) ist gesperrt, es gibt einen Schienenersatzverkehr. Auch in Richtung München kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen.