Mit derzeit 54.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftige ZF an seinen deutschen Standorten so viele Menschen wie nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Aber er glaube nicht, dass es im Jahr 2030 noch so viele Beschäftigte geben wird wie derzeit, so ZF-Vorstandschef Klein. Denn der Kostendruck werde immer stärker.