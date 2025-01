Wohin mit den alten Weihnachtsbäumen in der Region Bodensee-Oberschwaben?

Weihnachten ist vorüber - doch wohin mit dem Baum? Neben Wertstoffhöfen gibt es in der Region auch andere Optionen. In Biberach holt die Jugendfeuerwehr die Bäume zum Beispiel an der Haustür ab.

Die Weihnachtsbäume haben ihren Dienst getan und kommen aus den geschmückten Stuben. Neben der Entsorgung auf den Wertstoffhöfen gibt es am Bodensee und in Oberschwaben auch andere Möglichkeiten, den Tannenbaum loszuwerden.

Weihnachtsbaum entsorgen in der Region

In Lindau nehmen die Garten- und Tiefbaubetriebe am Mittwoch an verschiedenen Stellen Weihnachtsbäume an. Vielerorts gibt es auch öffentliche Sammelstellen, wie zum Beispiel in Konstanz ab kommender Woche. In Wangen im Allgäu holt die Funkenzunft die ausgedienten Bäume ab. In Biberach holt die Jugendfeuerwehr sie sogar an der Haustür ab. Sie landen entweder in einer Biomasseanlage oder werden beim Funkenfeuer Anfang März verbrannt.





Dürfen Weihnachtsbäume verbrannt werden? Streng genommen müssen Weihnachtsbäume als pflanzlicher Abfall entsorgt werden. Viele Gemeinden, Vereine und Feuerwehren organisieren inzwischen aber offizielle Termine für das Verbrennen von Christbäumen. Auch im eigenen Ofen kann der Baum verbrannt werden, das Holz sollte aber trocken genug sein und vorher entsprechend lange lagern. Im Wald oder am Straßenrand dürfen Weihnachtsbäume nicht entsorgt werden, denn sie brauchen lange, um zu verrotten. Wer dies dennoch tut, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet werden kann.

In Weingarten (Kreis Ravensburg) veranstaltet die katholische Jugend eine Sammelaktion auf dem Festplatz. Und falls der Weihnachtsbaum sich beim Transport im Auto Nadeln verloren hat, saugen die Jugendlichen hier sogar den Kofferraum aus.

Worauf sollte man achten

Weil die alten Nadelbäume häufig recycelt und zu Kompost oder Hackschnitzeln verarbeitet werden, müssen sie komplett abgeschmückt und frei von Kunstschnee oder Lametta sein. Wenn nicht, sollten sie laut Umweltbundesamt als Sonderabfall entsorgt werden.

Für Kreative: Upcycling von ausgedienter Weihnachtsdeko

Aus den Nadeln, den Ästen und dem Stamm alter Nadelbäume können handwerklich Versierte einiges machen: zum Beispiel Badesalz, Kleiderhaken oder sogar Eierhalter.