Christbäume werden in Region Bodensee-Oberschwaben teurer

Gut drei Wochen vor Weihnachten geht die Suche nach dem perfekten Christbaum langsam los. Die gute Nachricht: Die Ernte ist in diesem Jahr sehr gut ausgefallen. Aber: die Preise steigen.

Die Ernte sieht gut aus, doch die Preise für Christbäume werden in der Region Bodensee-Oberschwaben wohl in diesem Jahr steigen. Das teilten Christbaumbetriebe mit. Es gebe gute Nachrichten und schlechte. Die Ernte war nach den Angaben der Betriebe sehr gut. Die schlechte: Für die Christbäume aus der Region müssen Kunden in diesem Jahr etwas mehr Geld ausgeben.

Regen hat den Bäumen gut getan

Die Gründe dafür: Lohnkosten, Sprit, Dünger - alles ist teurer geworden heißt es beispielsweise vom Christbaumbetrieb Haberbosch in Ertingen im Landkreis Biberach. Die Preise werden deshalb moderat steigen. Eine 1.70 Meter große Nordmanntanne kostet dort in diesem Jahr etwa 34 Euro - rund einen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Dafür dürfte es aber diese Weihnachten schöne Christbäume geben, der viele Regen im Sommer hat den Bäumen gut getan heißt es auch vom Christbaummarkt in Atzenhofen im Landkreis Ravensburg.

Bäume gibt es also genügend, allerdings werden auch hier die Nordmanntannen um etwa zwei bis fünf Euro teurer. Der Christbaumverband Baden-Württemberg rechnet in diesem Jahr mit einer Preisspanne von 22 bis 30 Euro pro Meter Nordmanntanne.