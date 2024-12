Entsorgt den Weihnachtsbaum nicht vorschnell nach Weihnachten. Mit den Tannennadeln könnt ihr noch einiges anstellen und ein paar Wellnessprodukte selbst herstellen.

Unsere SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer weiß, wie genau Sie Ihre Tannendekoration am besten recyclen, damit Sie sie inhalieren, trinken und darin baden können.

Ätherische Öle der Tannennadeln bei Erkältung

Fichten und Tannen besitzen tolle ätherische Öle, die zum Beispiel bei Erkältungen sehr wohltuend sein können. Nehmt einfach die getrockneten Nadeln, zerkleinert sie mit einem Mixer oder einem Mörser und gießt das ganze anschließend mit heißem Wasser auf. Das Gemisch könnt ihr dann in eure Badewanne geben, es bei Halsschmerzen als Gurgle-Wasser verwenden oder inhalieren. Der Dampf der ätherischen Öle aus den Nadeln sorgt dafür, dass sich der Schnupfen lindert.

Darauf solltet ihr unbedingt achten

Wer die Tannennadeln als Tee zu sich nehmen möchte, sollten darauf achten, dass der Baum von dem sie stammen nicht gespritzt war. Darum kommen dafür eigentlich nur Bäume mit Bio Siegel in Frage. Außerdem gibt es geschmackliche Unterschiede zwischen den Tannensorten. Die SWR1 Gartenexpertin meint, die Nordmanntanne schmecke nicht so interessant wie die Fichte oder Tanne. Beide haben einen schönen zitrusartigen Duft.

Ganz wichig ist es, dass ihr keinen Giftbaum für den Tee verwendet. Zum Beispiel ist die Eibe ein hochgiftiger Baum, den ihr auf keinen Fall verwenden dürft. Achtet also darauf, dass ihr immer genau wisst, von welchem Baum die Nadeln stammen.

So könnt ihr Badezusatz aus Tannennadeln herstellen

Zunächst solltet ihr die Nadeln wie bei der Herstellung zu den ätherischen Ölen zerkleinern. Dann füllt ihr die zerkleinerten Nadeln in ein Teesieb und legt es in das Badewasser. Damit sich das Tannenbadeöl ausreichend im Wasser entwickeln kann, solltet ihr es schon direkt am Anfang in die Wanne legen.

Natalie Bauer hat auch eine Lösung für diejenigen, die keine Badewanne haben: Ihr könnt einen Nadelbaumast abschneiden und an euren Duschkopf hängen. Wenn ihr eure Dusche anstellt, rieselt das Wasser über diesen Ast und die ätherischen Öle werden aktiviert. Das funktioniert übrigens auch mit Rosmarien.

Über unsere Gartenexpertin

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.

Dieser Artikel ist zuerst am 21.12.2023 im Rahmen der Sendung "SWR1 Der Vormittag" erschienen.