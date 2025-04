per Mail teilen

Ihr träumt von eigenem frischem Gemüse aus eurem Garten? Ihr könnt ganz unkompliziert Gemüse erfolgreich selbst anbauen.

Unkompliziertes Gemüse für die Selbstversorgung im Garten

Im Garten gibt es ganz unkompliziertes Gemüse, das ihr selbst anbauen könnt und welches fast von alleine wächst. Startet als kleiner Selbstversorger mit drei Gemüsearten. So könnt ihr den Überblick bewahren und euch leicht einarbeiten. Das sind die einfachsten Gemüsearten für den Anbau:

Zucchini

Die Zucchini könnt ihr bereits im April drinnen vorziehen und/oder ab Mitte Mai direkt ins Beet setzen, wenn kein Frost mehr droht. Zucchini werden sehr groß und benötigen für ein optimales Wachstum etwa einen Quadratmeter Platz im Beet.

Bei großer Hitze benötigt die Zucchini viel Wasser, weil sie große Früchte ansetzt, die sie auch mit ihren großen Blättern versorgen muss. Zucchini gehören zu den Starkzehrern, das heißt, sie brauchen viele Nährstoffe. Arbeitet daher im Frühjahr Kompost in eure Beete ein. Im Sommer solltet ihr euer starkzehrendes Gemüse alle zwei bis drei Wochen mit einem organischen Flüssigdünger stärken, den ihr über das Gießwasser ausbringen könnt.

Geerntet wird durchgehend von Juli bis Oktober, sobald die Zucchini 15-20 cm lang ist. Umso mehr ihr erntet, umso mehr wachsen die Zucchini nach.

Tipp: Die Zucchini setzt zuerst männlichen Blüten an. Diese bilden keine Früchte aus. Es lohnt sich daher, die Zucchiniblüten zu ernten und diese mit Kartoffelstampf zu füllen und in der Pfanne anzubraten.

Radieschen

Radieschen könnt ihr von März bis in den September direkt ins Beet aussäen. Damit es keine Radieschen-Ernteschwemme gibt, könnt ihr die Aussaat alle zwei Wochen in kleinen Mengen wiederholen und somit laufend ernten.

Pflege ist beim Radieschen kaum notwendig. Haltet den Boden gleichmäßig feucht, sonst werden die Radieschen scharf oder holzig. Düngung ist nicht erforderlich, da die Radieschen zu den Schwachzehrern gehören.

Tipp: Lasst ein paar Radieschen im Beet stehen und erfreut euch an der schönen Blüte, die viele Insekten anlockt. Das Radieschen wird dann Schoten ansetzen, die ebenfalls essbar und sehr schmackhaft sind!

Zuckererbsen

Zuckererbsen können von März bis Mai direkt ins Beet oder einen Balkonkasten gesetzt werden. Der Abstand zwischen den Erbsen sollte 3-5 cm betragen. Zuckererbsen benötigen eine Rankhilfe. Auch die Zuckererbsen brauchen wenig Dünger, denn Erbsen gehören zu den sogenannten Leguminosen. Sie sind in der Lage, Stickstoff selbst auszubilden.

Geerntet werden Zuckererbsen ab Mai/Juni. Den richtigen Zeitpunkt erkennt ihr, wenn die Erbsen sich in der Schote abbilden, aber noch nicht richtig dick sind.

Tipp: Zuckererbsen rechtzeitig ernten, dann werden immer wieder neue Erbsenschoten gebildet.

Vertikale Beete – Gemüse selbst anbauen auf kleinem Raum

Mit einem vertikalen Hochbeet könnt ihr auch auf kleinstem Raum Gemüse anbauen. Auf dem Markt gibt es einige platzsparende Optionen wie Pflanztürme, Palettenregale oder Hängesysteme. Vertikale Hochbeete eignen sich vor allem für Gemüsearten, die nicht viel Platz und Nährstoffe brauchen.

Ideales Gemüse zum selbst anbauen für vertikale Beete

Pflücksalat

Kräuter

Radieschen

Frühlingszwiebel

Mangold

Snack-Paprika & Chili

Gemüse für viele Jahre selbst anbauen– Pflanzen, entspannen, ernten

Mehrjähriges Gemüse ist ideal für den faulen, aber klugen Gärtner, der nicht viel Aufwand betreiben will. Denn es gibt Gemüse, was immer wieder von selbst kommt und nicht jährlich ausgesät werden muss.

Der Klassiker ist der Rhabarber. Kennt ihr aber auch die Etagenzwiebel oder die Winterheckenzwiebel? Die Etagenzwiebel bildet neue Zwiebel nicht im Boden, sondern in der Luft am Ende der Spitze. Auch die Winterheckenzwiebel erinnern an einen riesigen Schnittlauch.

Weiteres mehrjähriges Gemüse