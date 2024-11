Bubi und Kressie – so heißen zwei Wisente, die jetzt im Wild- und Freizeitpark Allensbach leben. Ihnen drohte in ihrer alten Heimat die Schlachtung. Tierfreunde suchten nach einer neuen Bleibe.

Erfolgreiche Rettungsaktion für zwei zottelige Riesen: Der Wisentbulle Bubi und seine Partnerin, Wisentkuh Kressie, haben bisher in einem Gehege im Schopfheimer Stadtteil Gersbach (Kreis Lörrach) gelebt. Dort konnten die Tiere aber nicht bleiben. Besorgte Wisent-Freunde starteten einen Aufruf, um für die beiden ein neues Zuhause zu finden. Nun sind die Tiere im Wild- und Freizeitpark Allensbach (Kreis Konstanz) angekommen. Dort bekommen die beiden betagten Wisente das Gnadenbrot.

Ein Landwirt in Gersbach hatte sich vor über 20 Jahren Wisente zugelegt und liebevoll gepflegt. 2015 musste er dann aber aus Altersgründen die Tiere, deren Gehege mittlerweile zu einem beliebten Ausflugsziel geworden war, der Stadt Schopfheim überlassen.

Stadt Schopfheim hatte kein Geld mehr für Wisente

Nach ein paar Jahren konnte und wollte die Stadt sich eine dringend notwendige Erneuerung des Geheges und den Unterhalt der Wisente nicht mehr leisten. Doch wohin mit den zwei verbliebenen Wisenten? Engagierte Tierfreunde und der Landwirt suchten nach einer Bleibe für den 14-jährigen Bubi und die mit 22 Jahren schon recht betagte Kressie. Sie initiierten sogar eine Petition, um die beiden vor der Schlachtung zu retten.

Wisent Bubi lebte schon als Jungbulle in Allensbach

Als Parkleiterin Martina Schleith vom Wild- und Freizeitpark Allensbach erfuhr, dass Bubi sogar schon einmal als Jungbulle im Allensbacher Park gelebt hatte, erklärte sie sich bereit, die beiden Tiere aufzunehmen. Denn es gibt auf dem Parkgelände bereits ein Wisent-Gehege. Die Parkleiterin war sich sicher, dass sich die Wisente im Gehege mit den beiden Neuzugängen aus dem Schwarzwald gut verstehen werden.

Happy-End am Bodensee für Bubi und Kressie

Am Mittwoch kamen Bubi und Kressie in ihrem neuen Zuhause an. Und wie erwartet seien die beiden von der Wisentherde im Park sofort gut aufgenommen worden, sagt Martina Schleith. Also eine Heimkehr für Bubi und ein Happy-End für ihn und Kressie.