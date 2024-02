Zum weltweiten Aktionstag "One Billion Rising" gegen Gewalt an Frauen gibt es am Mittwoch auch Aktionen in der Region. Die Organisatoren fordern mit spontanen Tanz-Demos ein Ende der Gewalt.

Gewalt gegen Frauen - das ist das Thema des weltweiten Aktionstages "One Billion Rising". Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben engagieren sich viele. In verschiedenen Städten und Gemeinden werden Tanz-Flashmobs aufgeführt, mit denen ein Ende der Gewalt an Frauen gefordert wird.

"One Billion Rising", zu Deutsch "Eine Milliarde erhebt sich", ist eine Kampagne, die 2012 von einer New Yorker Künstlerin initiiert wurde. Eine Milliarde Frauen sollten sich erheben, um gegen Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen und sie dadurch besser vor Gewalt aller Art zu schützen.

Region Bodensee und Oberschwaben beteiligt sich an Aktionen

In vielen Städten und Landkreisen kann man sich an Ständen über das Thema Gewalt gegen Frauen informieren oder an den Aktionen teilnehmen, so die Organisierenden. In Markdorf im Bodenseekreis starten Aktionen am späteren Nachmittag. Für den frühen Abend sind in Konstanz und Ravensburg Menschen aufgerufen, sich an Aktionen gegen Gewalt an Frauen zu beteiligen.

Die diesjährigen Aktionen haben das Motto "Stop-Catcalling". Diese Kampagne richtet sich etwa mit Plakaten dagegen, dass Frauen mit anzüglichen Sprüchen oder Pfeifen belästigt werden. Die Kampagne "One Billion Rising" findet in über 200 Ländern statt.