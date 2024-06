Weniger Fluggäste am Bodensee-Airport in Friedrichshafen

Der Bodensee-Airport blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Der Flughafen in Friedrichshafen zählte 2023 knapp sieben Prozent weniger Fluggäste als im Vorjahr.

Rund 315.000 Passagiere haben im vergangenen Jahr den Bodensee-Airport in Friedrichshafen genutzt. Das seien 6,8 Prozent weniger als im Vorjahr, hieß es bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2023. "Es war ein durchwachsendes Jahr 2023 für den Luftverkehr", sagte Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen.

Als einen Grund für den Rückgang der Passagierzahlen sieht Wehr fehlende Airlines, die in Friedrichshafen wieder innerdeutsche Verbindungen anbieten. Zuletzt hatte die Fluggesellschaft Lufthansa im vergangenen April ihre Flüge zwischen Friedrichshafen und Frankfurt ausgesetzt. Als Grund nannte Lufthansa Kapazitätsengpässe durch ungeplante Wartungen. Deshalb stünden auf vielen Regionalstrecken die Regiojets der Lufthansa für mindestens zwölf Monate nicht zur Verfügung. Damit verlor der Bodensee-Airport seine einzige Verbindung zum Drehkreuz Frankfurt. Zudem hätten der Nahost-Konflikt und Waldbrände in Griechenland viele von Flügen dorthin abgehalten.

Bodensee-Airport: Erlöse steigen trotz geringer Passagierzahlen

Positiv sieht der Flughafen, dass die Erlöse dabei, trotz hoher Energiekosten, um knapp 400.000 Euro zulegten. Außerdem sei die durchschnittliche Auslastung der Flüge gestiegen. Sie lag insbesondere bei beliebten Urlaubszielen wie Palma de Mallorca und Antalya bei über 90 Prozent.

Im vergangenen Jahr habe man mit Unterstützung der Gesellschafter auch größere Investitionen getätigt, heißt es. So habe der Flughafen nun zwei neue Flugfeldlöschfahrzeuge und elektrische Bodenstromgeräte zum Ersatz der alten Diesel-Aggregate. Außerdem wurde das Instrumentenlandesystem erneuert, was Landungen auch bei Nebel ermöglicht.

Erstmals Tanken von nachhaltigem Treibstoff am Flughafen möglich

Zudem konnten Flugzeuge laut Mitteilung im vergangenen Jahr am Bodensee-Airport nachhaltig produzierten Treibstoff tanken. So wurden etwa zur Luftfahrtmesse "AERO" in Friedrichshafen rund 30.000 Liter Sustainable Aviation Fuel, welches überwiegend aus Biomasse hergestellt wird, am Flughafen getankt.