Der Flughafen in Friedrichshafen wehrt sich gegen ein gefälschtes Flugblatt. In dem gefälschten Schreiben heißt es, der Flughafen brauche mehr Geld, das sei wichtiger als für Krankenhäuser.

Mit dem Briefkopf des Bodensee-Airports ist ein gefälschtes Rundschreiben in Umlauf gebracht worden. In dem Schreiben wird suggeriert, der Chef des Flughafens, Claus-Dieter Wehr, würde dringend um Geld bitten und argumentieren, Geld in den Flughafen zu investieren sei notwendiger als in Krankenhäuser oder Kindergärten. Das Schreiben vermittelt durch Unterschrift und Airport-Briefkopf einen offiziellen Charakter.

Das sagt Flughafen-Chef Claus-Dieter Wehr über das gefälschte Schreiben:

Bodensee-Airport erstattet Anzeige: Staatsschutz ermittelt

Wehr hat gegenüber dem SWR bekräftigt, dass das Schreiben, das in Briefkästen in Friedrichshafen und Meckenbeuren geworfen wurde, nicht von ihm ist. Der Bodensee-Airport habe Anzeige bei der Polizei erstattet.

Das Polizeipräsidium in Ravensburg bestätigt den Eingang der Anzeige und erklärte, dass der Staatsschutz nun weiter ermitteln werde.